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Хачанов — о поражении от Синнера: в нашем матче он пошёл наобум ва-банк

Хачанов — о поражении от Синнера: в нашем матче он пошёл наобум ва-банк
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17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в четвёртом круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Напомним, вчера, 30 апреля, он в трёх сетах уступил Яннику Синнеру, занимающему второе место в рейтинге ATP, со счётом 5:7, 3:6, 4:6.

«Были шансы взять подачу Синнера. Но он отыгрывал брейк-пойнты. Пару мячей, к сожалению, решили исход встречи не в мою пользу. Надо будет посмотреть поединок, разобрать его с командой. Хотя сам по себе матч получился хорошим. Шансы вроде были, но вроде как и испарились. Когда человек отыгрывает брейк-пойнт, а потом сразу подаёт эйс, ты, с одной стороны, можешь злиться на себя, но, с другой стороны, должен понимать, что перед тобой всё-таки тоже хороший соперник играет. И тут то же самое. В этом матче всё решил вопрос этих важных мячей: кто и как их сыграет. Мне показалось, что он наобум ва-банк пошёл. Раньше на самом деле он так же играл, но просто ошибался, а сейчас не ошибается», — сказала Хачанов в интервью каналу «БОЛЬШЕ!».

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