Янчук: в затяжных розыгрышах Алькарас много рискует и ошибается
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Российский теннисист Виктор Янчук заявил, что Андрею Рублёву нужно навязывать длинные розыгрыши, чтобы обыграть испанца Карлоса Алькараса.
«С Алькарасом придётся трудно, он играет быстрее всех. Андрей может противопоставить удар справа и хорошую подачу. Нужно затянуть розыгрыши, хотя бы на пять-шесть ударов, потому что в коротких розыгрышах у Алькараса есть преимущество, а в затяжных он много рискует и ошибается. Испанец будет фаворитом в матче. Я думаю, шансы 70 на 30 в пользу Алькараса», — приводит слова Янчука ТАСС.
Напомним, сегодня, 1 мая, пройдёт матч четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде (Испания) между российским теннисистом Андреем Рублёвым и испанцем, второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Он начнётся в 17:00 мск.
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
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