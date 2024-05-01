Янчук: в затяжных розыгрышах Алькарас много рискует и ошибается

Российский теннисист Виктор Янчук заявил, что Андрею Рублёву нужно навязывать длинные розыгрыши, чтобы обыграть испанца Карлоса Алькараса.

«С Алькарасом придётся трудно, он играет быстрее всех. Андрей может противопоставить удар справа и хорошую подачу. Нужно затянуть розыгрыши, хотя бы на пять-шесть ударов, потому что в коротких розыгрышах у Алькараса есть преимущество, а в затяжных он много рискует и ошибается. Испанец будет фаворитом в матче. Я думаю, шансы 70 на 30 в пользу Алькараса», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, сегодня, 1 мая, пройдёт матч четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде (Испания) между российским теннисистом Андреем Рублёвым и испанцем, второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Он начнётся в 17:00 мск.