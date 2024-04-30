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Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
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Российский теннисист Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира, прокомментировал выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

«Доволен, получилось сыграть от начала до конца, не потеряв концентрации. Подавал очень хорошо сегодня, хотел быстрее уйти с корта (улыбается). 6:2 в первом сете — сказочная история, потому что то, как он подаёт… повезёт, если раз за матч получится его брейкануть. Во втором сете он стал лучше подавать, игра стала равной. Но удалось сдержать концентрацию, и, по-моему, у него не было ни одного брейк-пойнта», — сказал Рублёв в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».

За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Рублёв поборется с победителем пары Ян-Леннард Штруфф — Карлос Алькарас.

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