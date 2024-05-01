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Елена Рыбакина вышла в полуфинал «тысячника» в Мадриде, обыграв Путинцеву

Елена Рыбакина вышла в полуфинал «тысячника» в Мадриде, обыграв Путинцеву
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Сегодня, 1 мая, завершился матч четвертьфинала между казахстанскими теннисистками Юлией Путинцевой и четвёртой ракеткой мира и сеяной под тем же номером Еленой Рыбакиной. Со счётом 4:6, 7:6 (7:4) 7:5 победу одержала Рыбакина.

Матч длился 2 часа 48 минут. Первый сет четвёртая ракетка мира уступила сопернице. Второй удалось выиграть только после тай-брейка. В последнем сете у Путинцевой был двойной матчбол 2:5 на подаче Рыбакиной.

Мадрид (ж). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 13:10 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 5
4 		7 7 7
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теперь в полуфинальном поединке Рыбакина встретится с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и Ариной Соболенко из Беларуси.

Напомним, нынешней обладательницей трофея «тысячника» является вторая ракетка мира из Беларуси Соболенко. Только в случае подтверждения титула она сохранит за собой второе место в мировом рейтинге WTA.

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