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Аслан Карацев в паре с Чжан Чжичжэнем уступил в 1/8 финала парного разряда в Мадриде

Аслан Карацев в паре с Чжан Чжичжэнем уступил в 1/8 финала парного разряда в Мадриде
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Бывшая 14-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев и Чжан Чжичжэнь из Китая проиграли итальянскому дуэту Симоне Болелли/Андреа Вавассори в матче 1/8 финала парного разряда турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Игра завершилась со чётом 6:4, 6:2 в пользу итальянцев.

Мадрид — парный разряд (м). 2-й круг
01 мая 2024, среда. 18:55 МСК
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
А. Карацев Ч. Чжичжэнь

Матч продолжался 50 минут. Итальянский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету российско-китайской пары шесть эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Болелли и Вавассори сыграют с американцем Себастьяном Кордой и австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном.

Напомним, в матче первого круга одиночного разряда Карацев (48-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (2:7) уступил 37-й ракетке мира представителю Венгрии Фабиану Марожану. Этот матч стал для Аслана первым с начала января, россиянин выбыл из тура из-за травмы колена, полученной в Брисбене (Австралия).

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