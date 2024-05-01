Аслан Карацев в паре с Чжан Чжичжэнем уступил в 1/8 финала парного разряда в Мадриде

Бывшая 14-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев и Чжан Чжичжэнь из Китая проиграли итальянскому дуэту Симоне Болелли/Андреа Вавассори в матче 1/8 финала парного разряда турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Игра завершилась со чётом 6:4, 6:2 в пользу итальянцев.

Матч продолжался 50 минут. Итальянский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету российско-китайской пары шесть эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Болелли и Вавассори сыграют с американцем Себастьяном Кордой и австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном.

Напомним, в матче первого круга одиночного разряда Карацев (48-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (2:7) уступил 37-й ракетке мира представителю Венгрии Фабиану Марожану. Этот матч стал для Аслана первым с начала января, россиянин выбыл из тура из-за травмы колена, полученной в Брисбене (Австралия).