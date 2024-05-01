Аслан Карацев в паре с Чжан Чжичжэнем уступил в 1/8 финала парного разряда в Мадриде

Бывшая 14-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев и Чжан Чжичжэнь из Китая проиграли итальянскому дуэту Симоне Болелли/Андреа Вавассори в матче 1/8 финала парного разряда турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Игра завершилась со чётом 6:4, 6:2 в пользу итальянцев.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Матч продолжался 50 минут. Итальянский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету российско-китайской пары шесть эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем раунде Болелли и Вавассори сыграют с американцем Себастьяном Кордой и австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном.
Напомним, в матче первого круга одиночного разряда Карацев (48-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (2:7) уступил 37-й ракетке мира представителю Венгрии Фабиану Марожану. Этот матч стал для Аслана первым с начала января, россиянин выбыл из тура из-за травмы колена, полученной в Брисбене (Австралия).
- 1 мая 2024
-
20:22
-
20:04
-
19:58
-
19:54
-
19:54
-
19:50
-
19:44
-
19:41
-
19:34
-
19:21
-
19:12
-
18:55
-
18:38
-
18:36
-
18:23
-
18:13
-
17:58
-
17:55
-
17:41
-
17:32
-
17:30
-
16:59
-
16:59
-
16:41
-
16:30
-
16:19
-
16:02
-
15:12
-
14:45
-
14:15
-
13:53
-
13:45
-
13:18
-
12:52
-
12:25