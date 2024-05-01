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Стало известно, какие слова Алькарас сказал Рублёву после поражения в Мадриде

Стало известно, какие слова Алькарас сказал Рублёву после поражения в Мадриде
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас весьма благородно повёл себя после поражения от олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Во время рукопожатия у сетки Алькарас комплиментарно высказался об игре Рублёва.

«Молодец, Рубло. Очень хорошо сыграл. Отличная подача. Удачи!» — сказал Карлос.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

Напомним, встреча Рублёва с Алькарасом завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

Соперником Рублёва в полуфинале Мадрида станет победитель матча Тейлор Фритц (США, 12) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 21).

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