Вот это Рублёв! Андрей сотворил камбэк в битве с Алькарасом и вышел в полуфинал Мадрида

В среду, 1 мая, на супертурнире в Мадриде (Испания) стартовали четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Вторым запуском на центральном корте, носящем имя Маноло Сантаны, поставили поединок восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва и хозяина кортов Карлоса Алькараса, занимающего второе место в рейтинге ATP.

Оба спортсмена успели провести на «тысячнике» в столице Испании по три встречи. Россиянин, который до турнира шёл на серии из четырёх поражений, в Мадриде без потери партии обыграл Факундо Багниса, Алехандро Давидович-Фокину и Таллона Грикспора. Свой выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде Рублёв прокомментировал так.

«Доволен, получилось сыграть от начала до конца, не потеряв концентрации. Подавал очень хорошо сегодня, хотел быстрее уйти с корта (улыбается). 6:2 в первом сете — сказочная история, потому что то, как он подаёт… повезёт, если раз за матч получится его брейкануть. Во втором сете он стал лучше подавать, игра стала равной. Но удалось сдержать концентрацию, и, по-моему, у него не было ни одного брейк-пойнта», — сказал Рублёв в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».

Алькарас, в свою очередь, во втором круге Мадрида в двух сетах закрыл представителя Казахстана Александра Шевченко (6:2, 6:1) и затем без проблем разобрался с бразильцем Тьяго Уайлдом (6:3, 6:3). А вот в матче четвёртого круга Карлос лишь на тай-брейке решающей партии добился победы над набравшим форму Ян-Леннардом Штруффом со счётом 6:3, 6:7 (5), 7:6 (4).

Счёт личных встреч в официальных матчах — 1-0 в пользу Алькараса. Свою единственную победу над Рублёвым он одержал в поединке группового раунда Итогового чемпионата ATP в середине прошлого ноября (7:5, 6:2). При этом Андрей обыграл Карлоса на выставочном турнире в Абу-Даби в декабре 2022 года (6:2, 6:1), но в зачёт личных встреч такие соревнования не идут.

В преддверии нового очного противостояния россиянина и испанца заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук заявил, что олимпийскому чемпиону Токио в миксте нужно навязывать длинные розыгрыши, чтобы одолеть двукратного чемпиона ТБШ.

«С Алькарасом придётся трудно, он играет быстрее всех. Андрей может противопоставить удар справа и хорошую подачу. Нужно затянуть розыгрыши, хотя бы на пять-шесть ударов, потому что в коротких розыгрышах у Алькараса есть преимущество, а в затяжных он много рискует и ошибается. Испанец будет фаворитом в матче. Я думаю, шансы 70 на 30 в пользу Алькараса», — приводит слова Янчука ТАСС.

Вначале теннисисты довольно уверенно брали свои подачи — 2:2. Лишь во втором гейме восьмая ракетка мира добрался до единственного брейк-пойнта, но противник отыгрался. А вот в пятом гейме первую же возможность взять чужую подачу использовал именно хозяин кортов и повёл в счёте — 2:3. У Рублёва больше шансов на приёме в стартовой партии не было. Более того, в девятом гейме на подаче противника Карлос заработал два сетбола. Но россиянин их отыграл — 4:5. Однако Алькарас без особых проблем подал на победу в партии, закрыв её со счётом 6:4 за 42 минуты.

Карлос Алькарас Фото: Mateo Villalba/Getty Images

В следующем сете отечественный спортсмен заиграл по-другому. Он стал действовать в привычной атакующей манере и взял стартовый гейм под ноль — 1:0, а следом добился тройного брейк-пойнта, при этом потеряв все шансы. Потом россиянин заработал четвёртый брейк-пойнт и лишь с пятой попытки взял чужую подачу. Андрей бил слева по линии из угла корта, а Карлос ответным кроссом послал мяч с форхенда в коридор — 2:0. В третьем гейме Рублёв спасся с брейк-пойнта и удержал свою подачу — 3:0. А в шестом гейме 26-летний уроженец Москвы имел счёт 40:0 на приёме, но испанец отвёл все угрозы — 4:2. Затем уже Алькарас заработал двойной брейк-пойнт, однако россиянин отыгрался и удержал свою подачу — 5:2. При счёте 5:2 на подаче испанца Андрей устроил споры с арбитром Фергусом Мёрфи. Судья на вышке объяснил Рублёву, что раз он стёр метку, то челлендж брать нельзя. Счёт остался — 40:0. Следующий мяч отечественный теннисист выиграл, однако гейм остался в итоге за Карлосом — 5:3. После этого выплеска эмоций Андрей чётко подал на сет — 6:3 за 42 минуты.

Россиянин и не думал останавливаться. На старте решающей партии он сделал сразу брейк — 1:0. В следующем гейме Алькарас заработал два брейк-пойнта, но Рублёв их отразил и удержал свою подачу — 2:0. Олимпийский чемпион Токио в миксте продолжал играть раскованно, а в награду добился ещё одного брейка — 4:1. Затем игроки взяли геймы на своей подаче, и в итоге Андрей добился волевой победы со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Таким образом, Рублёв прервал победную серию испанца из 14 матчей в Мадриде. Вообще, за историю выступлений в столице Испании Карлос Алькарас потерпел лишь два поражения — от Рафаэля Надаля в 2021 году и вот теперь от Андрея. За выход в решающий матч престижного грунтового «тысячника» восьмая ракетка мира сразится с победителем пары Тейлор Фритц — Франсиско Серундуло.

Супертурнир в Мадриде завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».