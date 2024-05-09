Шнайдер — Самсонова: Диана выиграла первый сет в матче второго круга в Риме со счётом 6:1
Поделиться
Сегодня, 9 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходит матч второго круга, в котором в очном противостоянии сошлись две российские спортсменки — 62-я ракетка мира Диана Шнайдер и занимающая 17-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Людмила Самсонова. 20-летняя Шнайдер выиграла стартовый сет встречи со счётом 6:1.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер — Людмила Самсонова во втором круге турнира в Риме.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Ранее девушки никогда не встречались друг с другом на корте.
Отметим, что победительницей турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в прошлом году стала теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла украинку Ангелину Калинину.
Комментарии
- 9 мая 2024
-
14:22
-
13:45
-
13:39
-
13:28
-
13:21
-
13:16
-
12:49
-
12:00
-
11:37
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:16
-
08:57
-
03:04
-
00:59
-
00:49
-
00:37
-
00:11
- 8 мая 2024
-
23:52
-
23:40
-
23:24
-
22:33
-
22:20
-
22:05
-
21:00
-
20:58
-
20:52
-
20:23
-
19:59
-
19:40
-
19:19
-
19:08
-
18:55