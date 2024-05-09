Шнайдер — Самсонова: Диана выиграла первый сет в матче второго круга в Риме со счётом 6:1

Сегодня, 9 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходит матч второго круга, в котором в очном противостоянии сошлись две российские спортсменки — 62-я ракетка мира Диана Шнайдер и занимающая 17-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Людмила Самсонова. 20-летняя Шнайдер выиграла стартовый сет встречи со счётом 6:1.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер — Людмила Самсонова во втором круге турнира в Риме.

Ранее девушки никогда не встречались друг с другом на корте.

Отметим, что победительницей турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в прошлом году стала теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла украинку Ангелину Калинину.