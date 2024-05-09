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Шнайдер — Самсонова: Диана выиграла первый сет в матче второго круга в Риме со счётом 6:1

Шнайдер — Самсонова: Диана выиграла первый сет в матче второго круга в Риме со счётом 6:1
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Сегодня, 9 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходит матч второго круга, в котором в очном противостоянии сошлись две российские спортсменки — 62-я ракетка мира Диана Шнайдер и занимающая 17-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Людмила Самсонова. 20-летняя Шнайдер выиграла стартовый сет встречи со счётом 6:1.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер — Людмила Самсонова во втором круге турнира в Риме.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Ранее девушки никогда не встречались друг с другом на корте.

Отметим, что победительницей турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в прошлом году стала теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла украинку Ангелину Калинину.

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