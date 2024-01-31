«Я не уйду». Яростная реакция Маррея на острую статью о возможном завершении карьеры

Великий Энди Маррей находится сейчас не в лучшем положении из-за неудачных результатов. В конце января британскому игроку даже пришлось опровергать предположения, что спад наносит ущерб его наследию, ведь экс-лидер рейтинга ATP пока безуспешно пытается набрать форму для успешного старта в сезоне-2024. Разберёмся, что же сейчас происходит с карьерой спортсмена.

В начале 2010-х уроженец Глазго был одним из лучших игроков мира. Три титула на турнирах «Большого шлема», два олимпийских золота, победа в Кубке Дэвиса, звание первой ракетки мира, сравнения с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Как следствие теннисных заслуг – орден Британской империи и титул рыцаря-бакалавра. Однако британец не выигрывал ТБШ уже более семи лет и с тех пор также не выходил в финалы мэйджоров. Энди перезапустил карьеру в 2019-м после перенесённой операции на бедре, но последним наилучшим результатом на «Шлемах» до сих пор является выход в четвертьфинал Уимблдона-2017.

Неудачное начало 2024 года и провокационная статья

Новый сезон также начался для Маррея не самым лучшим образом. Шотландец с металлическим бедром зачехлил ракетку уже на старте Брисбена и Australian Open. А после неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии Энди и вовсе признался, что может больше никогда не сыграть на этих соревнованиях.

«Возможно, это был мой последний матч в Мельбурне», — сказал Маррей после матча с Томасом Мартином Этчеверри.

После австралийского мэйджора 49-я ракетка мира отправился на турнир ATP-250 в Монпелье, где в первом круге экс-лидеру мужского мирового рейтинга предстояло сыграть с хозяином кортов Бенуа Пэром. Энди уступил французу в трёх партиях, и это поражение стало для британца уже третьим в сезоне-2024.

На фоне неудачных выступлений Маррея в начале года в теннисной общественности всё чаще стали ходить разговоры о том, что спортсмен может вскоре завершить карьеру. Издание BBC даже выпустило провокационную статью «Близок ли конец для трёхкратного победителя ТБШ после очередного поражения?».

«Он ещё не выиграл ни одного матча на трёх турнирах в этом году. Теперь он вылетел в первом круге в шести из последних семи турниров. В последних девяти матчах Маррей — один из величайших соперников в современной истории тенниса — одержал только одну победу. В какой момент мужественная борьба начинает наносить ущерб его наследию?» — написал в своей статье спортивный журналист BBC Хередин Идессане.

Реакция Маррея и теннисной общественности

Реакция самого Энди не заставила долго ждать. Уже спустя несколько часов бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде отреагировал на публикацию.

«Запятнать моё наследие? Сделайте мне одолжение. Я сейчас нахожусь в ужасном положении. Большинство людей в моей ситуации бросили бы всё и сдались. Но я не большинство, и мой разум работает по-другому. Я не уйду. Я буду продолжать бороться и работать, чтобы показывать те результаты, на которые, как я знаю, способен», — заявил Маррей в соцсетях.

Энди Маррей Фото: Matt McNulty/Getty Images

Теннисное коммьюнити почти сразу же бросилось поддержать великого игрока. Одним из первых насчёт провокационной статьи в соцсетях высказался чемпион US Open – 2003 Энди Роддик.

«Представьте, что вы высказываете взрослому человеку с выдающимися достижениями своё мнение о том, что ему следует выбрать для работы и когда он должен это делать… Это такая глупая, жадная статья. Нельзя отнять наследие. Достижения живут вечно», — резко высказался Роддик.

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова также поддержала шотландца.

«Как решит сам Энди [завершить карьеру]. Ни матчем раньше, ни матчем позже. И с его наследием всё будет в порядке, не беспокойтесь об этом!» — обратилась к журналисту Идессане Навратилова.

«Абсурдно, чтобы кто-то говорил ему, что делать. Он заслужил право делать всё так, как считает нужным», — добавил экс четвёртая ракетка мира Джеймс Блэйк.

Высказались по поводу публикации различные представители СМИ, известные теннисные аккаунты и даже европейские функционеры.

«Ты [обращение к Маррею]заслужил право самостоятельно принимать решения», — написал итальянский журналист Марио Боккарди.

«Запятнать наследие — это невероятно неуважительно и смешно. Ужасные моменты проходят, и несколько недавних поражений не определяют ни карьеру, ни наследие», — считает Tennis Weekly Podcast.

«Вы ни в коем случае не можете запятнать наследие, продолжая играть. Три мэйджора и две золотые медали Олимпиады говорят сами за себя», — отметил журналист Бенджамин О’Каллаган.

«Мы верим в тебя, Энди», — поддержал Маррея аккаунт UTR Sports.

«Великий Энди! Такой боец. Мы любим твой теннис, твой дух. Теннис нуждается в тебе. Играй, наслаждайся и побеждай», — написал журналист и по совместительству глава отдела энергетики и климата консалтинговой фирмы FleishmanHillard EU Максимо Миччинилли.

А что же происходит в карьере других чемпионов ТБШ?

2024 год может также стать последним и для других статусных теннисистов, которые в своё время выигрывали «Шлем». Победитель US Open — 2020 Доминик Тим признался, что именно нынешний сезон является заключительным шансом перезапустить карьеру после травмы запястья. Сейчас 30-летний австриец находится лишь на 90-й строчке в рейтинге ATP. Отметим, что, как и Маррей, теннисист ещё не одержал ни одной победы в основных сетках соревнований в этом году.

«Я вернулся спустя два года после травмы. Последние два сезона я закончил на 100-м и 98-м местах. Если этот сезон завершу на аналогичной позиции, то уже придётся подумать, стоит ли это всех усилий», — заявил Тим в интервью Der Standard.

Экс третья ракетка мира признался, что завершил сотрудничество с Бенджамином Ибрагимзаде. Они работали вместе с апреля прошлого года. Доминик рассказал, что почти договорился с новым тренером, но пока не объявил с кем. Уже известно, что австриец не поедет на южноамериканскую грунтовую серию и пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Вместо этого в марте он сыграет на грунтовых «челленджерах».

Для ещё одного кумира миллионов, Рафаэля Надаля, 2024 год с большой долей вероятности может также стать последним в профессиональной карьере. Напомним, легендарный испанец практически полностью пропустил прошлый сезон: он серьёзно травмировался во время матча втором круга Australian Open — 2023. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Однако возвращение Рафаэля пока идёт не так, как хотелось бы его фанатам. Король грунта провёл лишь один турнир в Брисбене в сезоне-2024. Затем Надаль принял решение сняться с мельбурнского ТБШ из-за надрыва мышцы.

Недавно Карлос Мойя, тренер испанского игрока, рассказал о восстановлении своего подопечного.

«Я боялся того, как будут проходить тяжёлые, энергозатратные матчи. Мы много это моделировали на трёхчасовых тренировках, играли по несколько сетов, но соревнования — совсем другая история. Здесь появляется дополнительное напряжение — и это заметно, особенно спустя год, да ещё и на таком этапе карьеры. Нормально, что в процессе адаптации к конкуренции приходится сделать несколько шагов назад», — приводит слова тренера Punto de Break.

А вот ещё один ветеран-тура, 38-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка, несмотря на раннее поражение на Australian Open, не унывает. Напомним, на старте Мельбурна трёхкратный чемпион ТБШ уступил в пяти партиях Адриану Маннарино, однако сам теннисист доволен своими выступлением и подготовкой, несмотря на травму на своём последнем турнире в 2023 году.

«Я играл хорошо, в сложных условиях против сильного теннисиста. Не мог заставить себя сделать больше. В межсезонье я не выполнил ту работу, которую хотел, потому что получил травму на последнем турнире. Так что вернуться в Австралию было непросто.

Но я вполне доволен 10 днями, которые я провел здесь [в Австралии]. Надеюсь, что пока не буду завершать карьеру. Посмотрю, как пройдёт год. Это только его начало», — приводит слова Вавринки Knel Now.

И Маррей, и Тим, и Надаль, и Вавринка всегда были известны бойцовским характером. Проявится он и на этот раз. Наверняка именно он и поможет великим чемпионам предпринять ещё одну попытку вернуться на теннисную вершину. А чем чёрт не шутит?