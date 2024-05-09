Александрова в Риме продолжила серию поражений. А Аванесян не вытащила тяжёлый трёхсетовик

Супертурнир в Риме набирает обороты! И даже дожди этому не помеха. Первый свой матч на итальянских кортах сегодня, 9 мая, провела Анастасия Потапова (43). Ещё две россиянки – Екатерина Александрова (18) и Элина Аванесян (72) – отыграли встречи второго круга.

Матч Потаповой с Сиюй Ван (53) должен был пройти ещё вчера, 8 мая, но из-за дождя игру перенесли. После этого россиянка написала в своём телеграм-канале: «Отмена матча из-за дождя… обожаю!».

Для Потаповой и Ван сегодняшняя встреча стала второй. В прошлый раз теннисистки играли на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе в 2023 году. Тогда победу одержала российская спортсменка (4:6, 7:6, 6:2).

Стартовый сет начался весьма буднично: на первых порах каждая забрала свою подачу, по возможности атаковала, но играла не без ошибок. При счёте 1:1 у Потаповой возникли трудности, ей пришлось отыгрывать два брейк-пойнта соперницы, и она успешно с этим справилась. А вот китайская теннисистка следом давления не выдержала, растеряла концентрацию, будто приклеилась ногами к корту и полностью отдала преимущество Анастасии. Россиянка этим воспользовалась, стала реже ошибаться и чаще атаковать, что помогло ей всего за 28 минут завершить первый сет со счётом 6:1.

Анастасия Потапова Фото: Robert Prange/Getty Images

Сохранить преимущество из стартовой партии у Потаповой не получилось: первую же свою подачу она отдала сопернице и вернуть этот брейк смогла только в пятом гейме. После этого между теннисистками завязалась более плотная борьба, и под ноль забирать подачи ни одной уже не удавалось. В 10-м гейме россиянке даже пришлось отыгрывать сетбол оппонентки.

Посыпались ошибки у Ван при счёте 5:5. Потапова перехватила преимущество, не стала доводить дело до тай-брейка и чуть больше чем за час завершила второй сет (7:5). Следующий матч Анастасия проведёт с Еленой Остапенко. В прошлом году в Риме россиянка добралась до третьего круга.

На соседнем корте за выход в третий круг боролась 14-я сеяная, россиянка Екатерина Александрова. Она в пятый раз в карьере сыграла с представительницей Беларуси, квалифаером Александрой Саснович (113). В прошлых четырёх встречах, две из которых состоялись в прошлом сезоне, победа осталась за российской теннисисткой.

Этот грунтовый сезон складывается для Александровой не лучшим образом: на трёх предыдущих турнирах (в Чарльстоне, Штутгарте и Мадриде) Екатерина не смогла выиграть ни одного матча. Прошлый удачный турнир россиянка провела в Майами, где добралась до полуфинала, но в шаге от решающей встречи уступила будущей чемпионке Даниэль Коллинз (3:6, 2:6).

Борьбу за первую победу на грунте в этом сезоне Александрова могла начать с брейка, но ни одной из двух возможностей забрать подачу соперницы она не воспользовалась. Кроме того, свой следующий гейм она отдала Саснович. Слишком много брака было в игре россиянки. Совсем ничего не клеилось у Александровой в первом сете: за партию она допустила четыре двойные ошибки, а на второй подаче не выиграла ни одного очка. Белорусская теннисистка в итоге всего за 26 минут оформила «баранку».

Зацепиться за матч Александрова попробовала во втором сете. Она забрала первую в этой встрече свою подачу, однако этот эпизод оказался единственным удачным для Екатерины. Всего 59 минут понадобилось Саснович, чтобы одолеть российскую соперницу со счётом 6:0, 6:1.

Сегодняшнее поражение стало для Александровой пятым подряд с конца марта. Её соперница Саснович за выход в четвёртый круг сразится с немкой Анжеликой Кербер.

Последней из россиянок на корт сегодня вышла Элина Аванесян. За третий круг она поборолась с лаки-лузером Жаклин Кристиан (68). Румынка в основной сетке заменила Барбору Крейчикову (27), которая в воскресенье, 5 мая, в паре с немкой Лаурой Зигемунд сыграла в финале «тысячника» в Мадриде.

Аванесян и Кристиан встретились впервые. Румынка в Риме прошла первый круг без борьбы, а россиянка на старте соревнований переиграла испанку Кристину Букшу (6:7, 6:0, 7:5).

Серьёзно побороться теннисисткам пришлось уже во втором гейме, который на подаче Аванесян длился почти 10 минут и остался в итоге за россиянкой. Следующая затяжная мини-партия не заставила себя ждать: при счёте 2:2 на подаче Кристиан спортсменки вновь играли 10 минут, но так и не решили, за кем останется этот гейм. Встречу при счёте «ровно» прервал дождь.

Вернулись теннисистки на корт через полтора часа, и Кристиан наконец забрала свою подачу. Аванесян чаще стала играть свечками, а её соперница – выходить к сетке и действовать активно. Румынка благодаря этому в восьмом гейме брейканула, но следом наошибалась и подпустила россиянку к обратному брейку. А затем отдала ещё одну свою подачу. Это помогло Элине забрать первый сет со счётом 7:5.

Элина Аванесян Фото: NurPhoto via Getty Images

Начало второй партии выдалось энергичным. Обе теннисистки играли на силу, били мощно, долго держали мяч и к какому-то моменту должны были вымотаться. И если у Аванесян немного прибавилось ошибок, то Кристиан, напротив, стала действовать ещё мощнее и выглядеть увереннее россиянки. Второй сет румынка за 38 минут и со счётом 6:2 оставила за собой.

Решающая партия началась не самым очевидным образом: Элина в первом же гейме заработала брейк-пойнт, Жаклин помогла его реализовать двойной ошибкой, но затем сделала обратный брейк. Сложно было россиянке в этой встрече отстаивать преимущество, в том числе потому что не было надёжной опоры на свою подачу и очки приходилось добывать через усилия.

Снова затягивались у девушек розыгрыши, геймы, и никто не хотел пропускать соперницу вперёд, хотя первые четыре гейма завершились брейками. Первой силы начала терять Аванесян. К девятому гейму стало заметно, как усталость накрывает россиянку и ей всё сложнее становится противостоять атакам румынки. До последнего Элина оборонялась, но вытащить второй трёхсетовик подряд она не смогла. В результате Кристиан со счётом 5:7, 6:2, 6:2 прошла дальше. В третьем круге она сыграет с третьей ракеткой мира Кори Гауфф.

Женский «тысячник» в Риме вместе с мужским итальянским «Мастерсом» продлится до следующего воскресенья, 19 мая. За всеми событиями из Италии следите на «Чемпионате».