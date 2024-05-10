Калинская переиграла соперницу из Дании и вышла в третий круг турнира в Риме

26-я ракетка мира из России Анна Калинская выиграла свой матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Спортсменка оказалась сильнее своей соперницы из Дании Клары Таусон. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:2.
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Калинская реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов, допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс. Её соперница выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала только два брейк-пойнта из четырёх. В следующем раунде соревнований Калинская встретится с победительницей противостояния между Элиной Свитолиной (Украина) и Сарой Эррани (Италия). Эта встреча ориентировочно начнётся не раньше 17:30 мск.
Отметим, что действующей чемпионкой Рима является казахстанка Елена Рыбакина. Из-за болезни она не сможет защитить титул в этом году.
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