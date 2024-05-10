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Новак Джокович — Корентен Муте, результат матча 10 мая 2024, счет 2:0, 2-й круг «Мастерс» ATP в Риме

Джокович с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Риме
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) в двух сетах обыграл Корентена Муте из Франции (83-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:1.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 20:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Матч продолжался 1 час 26 минут. На счету Джоковича один эйс, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных. Французский теннисист не выполнил ни одной подачи навылет, не допустил двойных ошибок и смог реализовать два брейк-пойнта из семи.

В 1/16 финала Джокович встретится с чилийским теннисистом Алехандро Табило, занимающим 32-е место в мировой классификации ATP. Во втором круге южноамериканский спортсмен обыграл немецкого теннисиста Янника Ханфмана— 6:3, 7:6 (7:4).

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