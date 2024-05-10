Джокович с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Риме

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) в двух сетах обыграл Корентена Муте из Франции (83-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 26 минут. На счету Джоковича один эйс, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных. Французский теннисист не выполнил ни одной подачи навылет, не допустил двойных ошибок и смог реализовать два брейк-пойнта из семи.

В 1/16 финала Джокович встретится с чилийским теннисистом Алехандро Табило, занимающим 32-е место в мировой классификации ATP. Во втором круге южноамериканский спортсмен обыграл немецкого теннисиста Янника Ханфмана— 6:3, 7:6 (7:4).