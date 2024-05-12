Андреева и Звонарёва не смогли выйти в 1/4 финала парного турнира в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва не смогли пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В матче 1/8 финала россиянки уступили третьим сеяным, американке Кори Гауфф и представительнице Новой Зеландии Эрин Рутлифф — 6:4, 4:6, [8:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.
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За это время россиянки не выполнили ни одной подачи навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных (38%). На счету Гауфф и Рутлифф ни одного эйса, восемь двойных и три реализованных брейк-пойнта из 14 (21%).
В парном разряде борьбу продолжает Александра Панова, которая выступает в паре с мексиканкой Джулианой Олмос. Завтра, 13 мая, они сыграют с итальянками Анджеликой Морателли и Камиллой Розателло.
- 12 мая 2024
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