Андреева и Звонарёва не смогли выйти в 1/4 финала парного турнира в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва не смогли пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче 1/8 финала россиянки уступили третьим сеяным, американке Кори Гауфф и представительнице Новой Зеландии Эрин Рутлифф — 6:4, 4:6, [8:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

За это время россиянки не выполнили ни одной подачи навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных (38%). На счету Гауфф и Рутлифф ни одного эйса, восемь двойных и три реализованных брейк-пойнта из 14 (21%).

В парном разряде борьбу продолжает Александра Панова, которая выступает в паре с мексиканкой Джулианой Олмос. Завтра, 13 мая, они сыграют с итальянками Анджеликой Морателли и Камиллой Розателло.