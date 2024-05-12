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Андреева и Звонарёва не смогли выйти в 1/4 финала парного турнира в Риме

Андреева и Звонарёва не смогли выйти в 1/4 финала парного турнира в Риме
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва не смогли пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче 1/8 финала россиянки уступили третьим сеяным, американке Кори Гауфф и представительнице Новой Зеландии Эрин Рутлифф — 6:4, 4:6, [8:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
К. Гауфф Э. Рутлифф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 1 10
6 		4 0 8
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
М. Андреева В. Звонарёва

За это время россиянки не выполнили ни одной подачи навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных (38%). На счету Гауфф и Рутлифф ни одного эйса, восемь двойных и три реализованных брейк-пойнта из 14 (21%).

В парном разряде борьбу продолжает Александра Панова, которая выступает в паре с мексиканкой Джулианой Олмос. Завтра, 13 мая, они сыграют с итальянками Анджеликой Морателли и Камиллой Розателло.

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