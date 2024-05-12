Яркая итальянка внезапно ушла из тенниса. Она сбежала из страны после финансового скандала

32-летняя итальянская теннисистка Камила Джорджи объявила о завершении карьеры.

«Мои дорогие болельщики! Рада официально объявить, что завершила теннисную карьеру. Я так благодарна вам за многолетние любовь и поддержку. Я дорожу всеми прекрасными воспоминаниями. О моих планах на будущее ходит много недостоверных слухов, поэтому я очень жду, когда сама смогу рассказать вам о предстоящих интересных возможностях. Мне очень приятно с вами делиться, давайте вместе продолжим этот путь», – написала Джорджи в соцсетях.

В последнее время многие известные теннисисты решили зачехлить ракетку. В частности, Доминик Тим, Ализе Корне, Даниэль Коллинз, Диего Шварцман в обозримом будущем перестанут радовать фанатов своей игрой на корте. Все они определились с конкретной датой завершения карьеры. Тим, Корне, Шварцман уйдут на следующих значимых турнирах в своих родных Австрии, Франции и Аргентине соответственно («пятисотник» в Вене, «Ролан Гаррос», соревнования категории 250 в Буэнос-Айресе).

Коллинз просто прекратит выступление в конце сезона-2024. Вполне возможно, её последним турниром станет Итоговый в Эр-Рияде. Американка уходит из тенниса на пике. Недавно она выиграла «тысячник» в Майами и «пятисотник» в Чарльстоне. Сейчас Коллинз занимает четвёртое место в Чемпионской гонке WTA и имеет отличные шансы поехать в Саудовскую Аравию. Вполне вероятно, к Тиму, Корне, Коллинз, Шварцману присоединятся легендарные Рафаэль Надаль и Энди Маррей, но оба пока отказываются называть конкретную дату завершения своей карьеры.

Ситуация Джорджи кардинально отличается от всех вышеупомянутых коллег. Во-первых, она ушла из тенниса внезапно, без каких-то предварительных предупреждений. Во-вторых, изначально объявление о завершении карьеры сделала не сама Камила. 7 мая Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) поместило её имя в разделе теннисистов, которые больше не выступают. Только через четыре дни Джорджи опубликовала пост в соцсетях, подтвердив уход. В-третьих, Камиле ещё предстоит детально ответить на множество скандальных обвинений, которые появились в итальянских СМИ за последние дни.

Камила Джорджи Фото: Phil Walter/Getty Images

Появление Джорджи в списке завершивших карьеру на сайте ITIA выглядело странным. Как и долгое отсутствие реакции спортсменки на эту новость. Первой забеспокоилась капитан сборной Италии по теннису Татьяна Гарбин, которую информация об уходе Камилы застала врасплох. Гарбин не могла назвать мотивы теннисистки, но предположила, что Джорджи в 32 года не хочет играть квалификацию крупных турниров после недавнего падения на 116-е место в рейтинге WTA.

«Мне очень жаль, но ничего не могу сказать об этом. Я немного беспокоюсь за Камилу. В последний раз мы разговаривали перед Кубком Билли Джин Кинг. Она не смогла приехать в Севилью с командой из-за травмы ноги. Надеюсь, что с ней всё в порядке и она спокойно, без каких-либо проблем покинула вид спорта, который дал ей так много. Камила занимала довольно высокие позиции в рейтинге, но сейчас выпала из топ-100. Думаю, что ей сложно снова начинать играть квалификации. Возможно, из-за этого она решила завершить карьеру», — сказала Гарбин в комментарии ANSA.

Журналисты не могли не попытаться разузнать больше деталей об этой ситуации. 8 мая издание Corriere della Sera выпустило материал о Джорджи, в котором было много новой информации.

Утверждалось, что Джорджи просто пропала после новости о том, что она завершила карьеру. Камила отключила свой телефон, нельзя было дозвониться и до её отца-тренера Серджио, матери Клаудии, братьев Амадея и Леандро. WTA из-за этого не могла подтвердить или опровергнуть намерения Джорджи уйти из спорта. Также сообщалось, что Камила сейчас находится в Орландо, штат Флорида. В Италию она возвращаться не собирается. В родной стране ещё не закрыли дело в отношении теннисистки по поводу предполагаемой подделки сертификата о вакцинации от коронавируса. Именно это, как сообщается, стало причиной попадания в список ITIA. В конце 2022-го появилась информация, что прокуратура итальянского города Виченца обвиняла доктора Даниэлу Гриллоне Течиоу в выдаче фальшивых справок о прививках. Под следствием по этому делу находятся Джорджи, её братья, мать и отец. Камила не явилась в суд на последнее слушание в апреле. Окончательный вердикт, как ожидается, вынесут летом этого года. Вполне вероятно, Джорджи не будет присутствовать при его оглашении.

Через пару дней La Gazzetta dello Sport сообщила, что Джорджи разыскивает налоговая служба Италии. 13 апреля теннисистку вызвали на допрос в правоохранительные органы, но она на него не явилась. В последние несколько дней Камилу безуспешно пытались уведомить о результатах налогового расследования прокуратуры Флоренции, в том числе не смогли найти её по домашнему адресу при проведении обыска. Из отчёта следует, что теннисистка и её родственники не подали ежегодные налоговые декларации о доходах и уклонились от уплаты € 480 тыс. в казну государства. Камила на этом фоне сбежала из Италии в США. Немногочисленным коллегам-теннисисткам, с которыми она общалась, Джорджи сообщила о своем намерении оставить теннис ради будущего в мире моды.

Прямо сейчас Камила предположительно находится в Орландо, но рассматривает вариант с переездом в Аргентину. Её отец и по совместительству тренер Серджио родом из этой страны. В апреле Камила вместо поездок на слушания по налоговому и коронавирусного делам в Италии навестила в Аргентине своих близких. Среди прочего, она побеседовала с местным спортивным журналистом, автором книг о теннисе Данни Мише, который хорошо ладит с Серджио Джорджи.

«Камила Джорджи окончательно завершила карьеру, в этом нет ничего странного. Её отец подтвердил мне это. Они отдыхают и гордятся тем, чего добились», — написал Мише в соцсетях.

Серджио Джорджи (по центру) Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Серджио Джорджи также обещает дать развёрнутый ответ на все скандальные публикации в СМИ перед «Ролан Гаррос». Ещё Мише раскрыл детали разговора с самой Камилой.

«В Аргентине у меня было необыкновенное приключение. Важная поездка. Можно сказать, что я воссоединилась со своими корнями. Собрались наши друзья, родственники, семья. Впервые я была здесь туристкой. Я сказала отцу: «Хочу здесь жить». Надеюсь, мечта скоро осуществится. Я итальянка, но мне так и не удалось привыкнуть к Европе», — приводит слова Джорджи журналист.

Свой последний матч Джорджи провела 23 марта, уступив первой ракетке мира Иге Свёнтек (1:6, 1:6) во втором раунде «тысячника» в Майами. Перед этим было поражение на этой же стадии в Индиан-Уэллсе от чешки Линды Носковой (3:6, 5:7). На Australian Open – 2024 Камила в первом раунде проиграла белоруске Виктории Азаренко (1:6, 6:4, 3:6). В Мельбурне Джорджи заявила, что теннис не приносит ей прежнего удовольствия и она собирается уменьшить количество выступлений на турнирах. Камила также выразила намерение уделять больше внимание своему бренду одежды Giomila, который она развивает вместе с матерью-дизайнером. О завершении карьеры речь тогда не шла, хотя, конечно, в 32 года спортсменка понимала, что ей осталось не так уж долго играть на корте.

Камила Джорджи в своём последнем матче на турнире в Майами Фото: Brennan Asplen/Getty Images

Возможно, ещё несколько месяцев назад Джорджи хотела попрощаться с теннисом на турнире в своей родной стране, как Тим, Корне, Шварцман. Например, на «тысячнике» в Риме, который проходит прямо сейчас. Но ситуация сложилась так, что приходится со скандалом и недосказанностью завершать карьеру.

Одно можно сказать точно: WTA-тур потерял яркую теннисистку, которая радовала публику своими мощнейшими ударами. Матчи Джорджи было приятно смотреть. Она играла в атакующий зрелищный теннис и при этом блистала на корте в эпатажных нарядах. Камила в течение 236 недель была первой ракеткой Италии, выиграла четыре титула WTA. Главным успехом в карьере Джорджи является победа в престижном «тысячнике» в Монреале в 2021 году. Также она становилась чемпионкой в Хертогенбосхе (2015), Линце (2018), Мериде (2023).

Лучший результат Джорджи на турнирах «Большого шлема» – четвертьфинал Уимблдона-2018, где её смогла остановить только легендарная Серена Уильямс. В октябре того же года Камила поднялась на 26-е место в рейтинге WTA – её личный рекорд. За карьеру она заработала $ 6,4 млн призовых, но теперь основной доход будет получать от работы в модной индустрии.

Камила Джорджи посвятит себя работе в модной индустрии после ухода из тенниса Фото: Из личного архива Камилы Джорджи

По распространённому в Италии мнению, Джорджи могла бы добиться намного большего в теннисе. Легендарный тренер Ник Боллетьери видел в ней потенциал чемпионки ТБШ и стабильного игрока топ-10. Поэтому предложил Камиле бесплатное обучение и стипендию в своей знаменитой академии во Флориде. Подобного отношения от Боллетьери ранее удостаивалась только Мария Шарапова. К сожалению, сотрудничество Ника с Джорджи быстро прервалось из-за её скандального отца. Сержио не хотел доверять ведение дел своей дочери американцам. Он сам искал спонсоров для Камилы по всему миру, постоянно менял их и при этом часто сталкивался с обвинениями в невыполнении взятых на себя обязательств.

Квалификация Серджио как теннисного тренера тоже сомнительна. У Камилы были отличные данные для игры в теннис – атлетизм, сильный удар, скорость. Но часто это не приносило ей результат на корте из-за слабой тактической выучки. Хотя в удачный период Джорджи могла обыграть кого угодно, в том числе суперзвёзд первой величины. Например, в августе 2022-го итальянка семь раз победила соперниц из топ-10 на отрезке из девяти матчей. А годом ранее Камила, будучи 71-й ракеткой мира, те же семь раз одолевала представительниц первой десятки на дистанции из восьми игр. Эту особенность отметила двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Трэйси Остин.

«Что ж, если вы посмотрите на результаты Камилы в этом году, то увидите, что она выпала из топ-100. Но я помню пиковую форму Джорджи, когда она могла победить кого угодно. Многие теннисистки превосходили её в рейтинге, имели больше достижений, но никто не был так опасен для фавориток. Вспомните «тысячник» в Монреале в 2021 году. Я смотрела каждый матч Камилы. Она там обыграла Каролину Плишкову, Джессику Пегулу, Кори Гауфф, Петру Квитову. Камила блистала на корте! На этом турнире она играла умно, не делала множество невынужденных ошибок. Грустно слышать, что Джорджи уходит из тенниса. Она была горяча!» — сказал Остин в эфире Tennis Channel Live Podcast.

Серджио Джорджи отличался гиперопекой над дочерью, что явно пошло ей во вред. Примечательно, что тот самый крупнейший титул в Монреале Джоджи взяла, когда отец не смог приехать в Канаду из-за проблем с вакцинацией. Она играла раскованно в его отсутствие на трибунах и поочерёдно громила топ-соперниц.

Сержио в молодости принимал участие в конфликте между Аргентиной и Великобританией на Фолклендских островах. Он всегда отличался чрезвычайной жёсткостью, на публике демонстрировал свой буйный нрав не раз. Например, оскорбляя оппоненток дочери, судей, болельщиков. Сама Камила является довольно скромной девушкой. Да, она публикует смелые фото в соцсетях, но это единственное послабление, которое позволяет ей отец. Джорджи вовсе не является медийной персоной, ведёт закрытый образ жизни, а интервью с ней – большая редкость. Сержио запрещал ей заводить дружбу с другими теннисистками. Тем более не шла даже речь о том, чтобы дать дочери возможность поработать с другим тренером. Он контролировал буквально каждый её шаг. В том числе по таким вопросам, как финансы и вакцинация от коронавируса.

Практически нет сомнений, что Камила попала в неприятности по вине Серджио, ведь он сам фигурирует в упомянутых скандальных делах. К сожалению, Джорджи не хватило духу дать жёсткий отпор отцу ещё в детстве. Тогда она могла бы стать куда успешнее как спортсменка. Но всё равно Камила много добилась на корте. Многие фанаты тенниса будут скучать по игре Джорджи, но теперь остаётся лишь пожелать ей успехов в мире моды.