Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Алехандро Табило, результат матча 12 мая 2024, счет 0:2, 3-й круг «Мастерс» в Риме

Джокович завершил выступления на турнире в Риме, неожиданно уступив Табило в 1/16 финала
Комментарии

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах проиграл чилийцу Алехандро Табило (32-й в рейтинге ATP) в 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу чилийского спортсмена.

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут. Сербский теннисист восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Табило четыре эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Чилийский теннисист ни разу не совершил двойную ошибку.

Следующим соперником Табило в 1/8 финала станет российский теннисист Карен Хачанов, обыгравший в третьем круге 22-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло — 6:2, 6:4.

Сетка турнира в Риме
Календарь турнира в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android