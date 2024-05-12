Джокович завершил выступления на турнире в Риме, неожиданно уступив Табило в 1/16 финала
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах проиграл чилийцу Алехандро Табило (32-й в рейтинге ATP) в 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу чилийского спортсмена.
Рим (м). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
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Алехандро Табило
А. Табило
Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут. Сербский теннисист восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Табило четыре эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Чилийский теннисист ни разу не совершил двойную ошибку.
Следующим соперником Табило в 1/8 финала станет российский теннисист Карен Хачанов, обыгравший в третьем круге 22-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло — 6:2, 6:4.
Комментарии
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