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Григор Димитров в двух сетах обыграл Атмана и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме

Григор Димитров в двух сетах обыграл Атмана и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме
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Десятая ракетка мира Григор Димитров из Болгарии вышел в четвёртый круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 12 мая, он в двух сетах обыграл французского теннисиста Теренса Атмана, занимающего 137-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 43 минуты. Болгарский теннисист реализовал два брейк-пойнта из четырёх (50%) и выполнил пять эйсов. Французский спортсмен реализовал один брейк-пойнт (100%) и выполнил шесть подач навылет. Также оба спортсмена сделали по пять двойных ошибок.

Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Григор Димитров сыграет с победителем матча между американцами 13-й ракеткой мира Тейлором Фритцем и 27-м в рейтинге ATP Себастьяном Кордой.

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