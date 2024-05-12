Григор Димитров в двух сетах обыграл Атмана и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме

Десятая ракетка мира Григор Димитров из Болгарии вышел в четвёртый круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 12 мая, он в двух сетах обыграл французского теннисиста Теренса Атмана, занимающего 137-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:3), 6:3.
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Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 43 минуты. Болгарский теннисист реализовал два брейк-пойнта из четырёх (50%) и выполнил пять эйсов. Французский спортсмен реализовал один брейк-пойнт (100%) и выполнил шесть подач навылет. Также оба спортсмена сделали по пять двойных ошибок.
Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Григор Димитров сыграет с победителем матча между американцами 13-й ракеткой мира Тейлором Фритцем и 27-м в рейтинге ATP Себастьяном Кордой.
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