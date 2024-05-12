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Остапенко обыграла Соррибес-Тормо и вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме

Остапенко обыграла Соррибес-Тормо и вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме
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Десятая ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 12 мая, она в двух сетах обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо, занимающую 47-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:4, 5:7, 6:1.

Рим (ж). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 17:45 МСК
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 1
6 		5 6
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 33 минуты. Латвийская теннисистка реализовала 9 брейк-пойнтов из 19 (47%), сделала один эйс и допустила шесть двойных ошибок. Испанка допустила четыре двойные ошибки, реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных и за весь матч не сделала ни одну подачу навылет.

Напомним, в следующем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Елена Остапенко сыграет с 120-й ракеткой мира из Словении Ребеккой Шрамковой, которая ранее одолела британку Кэйтли Бутлер.

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