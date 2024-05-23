«Ролан Гаррос» — 2024: возможный путь до титула Анастасии Павлюченковой

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Сегодня, 23 мая, прошла жеребьёвка женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 22-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Павлюченковой.

1/64 финала: победительница квалификации

1/32 финала: Ана Богдан (Румыния)

1/16 финала: Элина Свитолина (Украина)

1/8 финала: Елена Рыбакина (Казахстан)

1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай)

1/2 финала: Арина Соболенко (Беларусь)

Финал: Ига Свёнтек (Польша)

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши в первом круге сыграет с победительницей квалификации. Второй номер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с россиянкой Эрикой Андреевой. Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня.