Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от выступлений российских теннисистов на «Ролан Гаррос» — 2024, который пройдёт в Париже (Франция) с 26 мая по 9 июня.

«На предстоящий «Ролан Гаррос» уже даже есть сетки мужского и женского одиночных разрядов. Вообще, всегда болеем за максимальное количество россиян на финальных стадиях. Хотя бы третий-четвёртый круг, а дальше четвертьфинал и полуфинал. Из российской мужской сетки могу выделить Андрея Рублёва, Даниила Медведева, Карена Хачанова. Конечно, хочется верить, что Павел Котов хорошо выступит на этом турнире.

Что касается женской части, там все хорошо играют. В первом круге встретятся Рахимова и Потапова. Думаю, Настя пройдёт дальше. Ещё можно выделить Анастасию Павлюченкову, Мирру Андрееву, Эрика Андреева сразу попала на Арину Соболенко. Кого-то одну выбрать сложно.

Не знаю, как другие, но чаще смотрим мужской теннис. Конечно, хочется, чтобы и российские теннисистки нас порадовали, но всегда интереснее понаблюдать за нашими дерби. Может быть, на «Ролан Гаррос» такие матчи состоятся не только на первых кругах, но и на дальних стадиях», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.