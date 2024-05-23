«Ролан Гаррос» — 2024: возможный путь до титула Дарьи Касаткиной

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 23 мая, прошла жеребьёвка женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 11-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

1/64 финала: Магдалена Френх (Польша)

1/32 финала: Питон Стирнс (США)

1/16 финала: Виктория Азаренко (Беларусь)

1/8 финала: Мария Саккари (Греция)

1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь)

1/2 финала: Елена Рыбакина (Казахстан)

Финал: Ига Свёнтек (Польша)

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши в первом круге сыграет с победительницей квалификации. Второй номер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с россиянкой Эрикой Андреевой. Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня.