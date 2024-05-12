Азаренко вышла в четвёртый круг WTA-1000 в Риме, в трёх сетах обыграв Маяр Шериф

Бывшая первая ракетка мира, ныне занимающая 24-е место в рейтинге WTA, белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 12 мая, она в трёх сетах обыграла Маяр Шериф из Египта, занимающую 80-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 54 минуты. Белорусская теннисистка реализовала 10 брейк-пойнтов из 17 (59%) и допустила четыре двойные ошибки. Египтянка допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти заработанных (70%). Также обе спортсменки за весь матч на двоих не выполнили ни одного эйса.

Напомним, в следующем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Виктория Азаренко сыграет с восьмой ракеткой мира из Греции Марией Саккари.