Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме, где сразится со Свёнтек

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 14 мая, она в двух сетах обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, занимающую седьмое место в рейтинге WTA, со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 48 минут. Американская теннисистка реализовала три брейк-пойнта из семи (43%), допустила шесть двойных ошибок и сделала два эйса. Спортсменка из Китая сделала три двойные ошибки, реализовала один брейк-пойнт (100%) и выполнила пять подач навылет.

Напомним, в следующем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Кори Гауфф сыграет с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек.