Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме, где сразится со Свёнтек
Поделиться
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 14 мая, она в двух сетах обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, занимающую седьмое место в рейтинге WTA, со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2024, вторник. 21:40 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 48 минут. Американская теннисистка реализовала три брейк-пойнта из семи (43%), допустила шесть двойных ошибок и сделала два эйса. Спортсменка из Китая сделала три двойные ошибки, реализовала один брейк-пойнт (100%) и выполнила пять подач навылет.
Напомним, в следующем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Кори Гауфф сыграет с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек.
Комментарии
- 14 мая 2024
-
23:40
-
23:31
-
23:27
-
22:54
-
22:25
-
21:55
-
21:24
-
21:00
-
20:59
-
20:30
-
20:25
-
20:19
-
19:49
-
19:46
-
19:39
-
19:32
-
19:10
-
18:37
-
18:36
-
18:21
-
17:47
-
17:28
-
16:35
-
16:03
-
15:53
-
15:44
-
15:05
-
14:49
-
14:00
-
13:34
-
13:14
-
13:01
-
12:43
-
12:36
-
12:23