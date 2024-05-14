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Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме, где сразится со Свёнтек

Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме, где сразится со Свёнтек
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 14 мая, она в двух сетах обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, занимающую седьмое место в рейтинге WTA, со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2024, вторник. 21:40 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		1
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 48 минут. Американская теннисистка реализовала три брейк-пойнта из семи (43%), допустила шесть двойных ошибок и сделала два эйса. Спортсменка из Китая сделала три двойные ошибки, реализовала один брейк-пойнт (100%) и выполнила пять подач навылет.

Напомним, в следующем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Кори Гауфф сыграет с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек.

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