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Турнир WTA-1000 в Риме, 15 мая: расписание матчей, сетка соревнований

Турнир WTA-1000 в Риме, 15 мая: расписание матчей, сетка соревнований
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Сегодня, 15 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на сегодня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Расписание матчей 1/4 финала

  • Елена Остапенко (Латвия, 9) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — не ранее 14:00 мск
  • Виктория Азаренко (Беларусь, 24) — Даниэль Коллинз (США, 13) — не ранее 20:00 мск

Напомним, действующей чемпионкой «тысячника» в Риме является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она не смогла продолжить участие в турнире, объяснив это неготовностью защищать титул и плохим состоянием. Спортсменка заявила, что ждёт возвращения на турнир уже в следующем году. Оставшиеся встречи четвертьфинального раунда состоятся завтра, 15 мая.

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