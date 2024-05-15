Турнир WTA-1000 в Риме, 15 мая: расписание матчей, сетка соревнований

Сегодня, 15 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на сегодня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Расписание матчей 1/4 финала

Елена Остапенко (Латвия, 9) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — не ранее 14:00 мск

Виктория Азаренко (Беларусь, 24) — Даниэль Коллинз (США, 13) — не ранее 20:00 мск

Напомним, действующей чемпионкой «тысячника» в Риме является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она не смогла продолжить участие в турнире, объяснив это неготовностью защищать титул и плохим состоянием. Спортсменка заявила, что ждёт возвращения на турнир уже в следующем году. Оставшиеся встречи четвертьфинального раунда состоятся завтра, 15 мая.