Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Елена Остапенко: первый сет уверенно забрала белоруска

Арина Соболенко — Елена Остапенко: первый сет уверенно забрала белоруска
Комментарии

В эти минуты проходит матч 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором встречаются двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и Елена Остапенко из Латвии (10-я в рейтинге WTA). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча между белорусской и латвийской теннисистками.

В первом сете уверенную победу одержала Соболенко — 6:2.

Рим (ж). 1/4 финала
15 мая 2024, среда. 14:05 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Соболенко и Остапенко провели между собой два матча на турнирах WTA. В обоих встречах победу одержала белоруска.

Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал 7 мая, а завершится 18 мая. Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина из Казахстана снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

Календарь турнира WTA-1000 в Риме
Сетка турнира WTA-1000 в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android