Арина Соболенко — Елена Остапенко: первый сет уверенно забрала белоруска

В эти минуты проходит матч 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором встречаются двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и Елена Остапенко из Латвии (10-я в рейтинге WTA). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча между белорусской и латвийской теннисистками.

В первом сете уверенную победу одержала Соболенко — 6:2.

Соболенко и Остапенко провели между собой два матча на турнирах WTA. В обоих встречах победу одержала белоруска.

Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал 7 мая, а завершится 18 мая. Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина из Казахстана снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.