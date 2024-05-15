Арина Соболенко — Елена Остапенко: первый сет уверенно забрала белоруска
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором встречаются двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и Елена Остапенко из Латвии (10-я в рейтинге WTA). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча между белорусской и латвийской теннисистками.
В первом сете уверенную победу одержала Соболенко — 6:2.
Рим (ж). 1/4 финала
15 мая 2024, среда. 14:05 МСК
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Соболенко и Остапенко провели между собой два матча на турнирах WTA. В обоих встречах победу одержала белоруска.
Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал 7 мая, а завершится 18 мая. Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина из Казахстана снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.
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