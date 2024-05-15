Соболенко в двух сетах взяла верх над Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Риме

Завершился матч 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором встречались двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и Елена Остапенко из Латвии (10-я в рейтинге WTA). В двух сетах верх взяла белорусская спортсменка — 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Соболенко выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из семи заработанных брейк-пойнтов. На счету Остапенко три эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта

В следующем круге Соболенко встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла украинку Ангелину Калинину.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей матча между её соотечественницей 24-й ракеткой мира Викторией Азаренко и 15-м номером мирового рейтинга WTA Даниэль Коллинз из CША.