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Арина Соболенко — Елена Остапенко, результат матча 15 мая 2024, счет 2:0, 1/4 финала WTA-1000 в Риме

Соболенко в двух сетах взяла верх над Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Риме
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Завершился матч 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором встречались двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и Елена Остапенко из Латвии (10-я в рейтинге WTA). В двух сетах верх взяла белорусская спортсменка — 6:2, 6:4.

Рим (ж). 1/4 финала
15 мая 2024, среда. 14:05 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Соболенко выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из семи заработанных брейк-пойнтов. На счету Остапенко три эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта

В следующем круге Соболенко встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла украинку Ангелину Калинину.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей матча между её соотечественницей 24-й ракеткой мира Викторией Азаренко и 15-м номером мирового рейтинга WTA Даниэль Коллинз из CША.

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