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Симона Халеп — о травме: не так я хотела проводить время в Париже

Симона Халеп — о травме: не так я хотела проводить время в Париже
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала своё снятие с турнира серии «челленджер» в Париже (Франция) по ходу матча.

Напомним, в первом круге соревнований Халеп (WC) встречалась со 123-й ракеткой мира из США Маккартни Кесслер. Симона выиграла первый сет со счётом 7:5, но снялась со второй партии при счёте 3:2 в пользу соперницы из-за резкой боли в колене.

«Итак, вчера на корте всё прошло не так, как я рассчитывала. Боль в колене, которая не отпускает меня с тех пор, как я вернулась в тур в Майами, к сожалению, не позволила мне продолжить. Я бы не так хотела проводить время в Париже, но никто не говорил, что это возвращение будет лёгким. Я отдохну, а затем продолжу работать. Спасибо всем, кто меня поддерживает, я читаю ваши сообщения, они очень много для меня значат», — написала Халеп в своих социальных сетях.

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