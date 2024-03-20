«Нельзя давать уайлд-кард тем, кто сжульничал». Не все игроки рады камбэку Халеп в Майами

Бывшая первая ракетка мира, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Симона Халеп провела первый официальный матч после допинговой дисквалификации осенью 2022 года. В первом круге «Мастерса» в Майами румынская теннисистка проиграла испанке Пауле Бадосе (6:1, 4:6, 3:6).

Изначально Халеп дисквалифицировали до 6 октября 2026 года, но в начале марта CAS удовлетворил апелляцию спортсменки и заметно уменьшил срок отстранения – до девяти месяцев, которые давно истекли. Суд посчитал, что вина Симоны в попадании роксадустата в организм незначительна.

Халеп разрешили играть 5 марта. Она физически не успевала на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, но получила уайлд-кард на следующий турнир Солнечного дубля в Майами. Не последнюю роль в столь оперативном возвращении Симоны на корт сыграл Даррен Кэхилл – её бывший тренер, который сейчас работает с Янником Синнером. Кэхилл связался с директором «Мастерса» в Майами Джеймсом Блэйком и убедил его в том, что Халеп пребывает в хорошей форме.

«Это моё решение. У меня было ощущение, что нужно быть готовым к тому, что Симона попросит уайлд-кард. Мы провели множество дискуссий и сохранили одно свободное приглашение до последнего момента. Даррен Кэхилл убедил меня, что Халеп усиленно тренируется и набрала неплохую форму. Мы бы не стали давать ей уайлд-кард, если бы была иная ситуация. Но в итоге все пришли к одному и тому же выводу: приветствовать возвращение Симоны в Майами», — прокомментировал своё решение Блэйк.

Начало матча Халеп с Паулой Бадосой действительно показало, что румынка серьёзно работала во время вынужденного перерыва в карьере. Симона играла агрессивно, отлично двигалась и по всем статьям превзошла Бадосу в первом сете – 6:1. Казалось, что вообще не было никакой паузы без матчей на уровне WTA длиной около полутора лет (в последний раз она играла на US Open – 2022). Некоторые любители тенниса даже успели подумать, что Халеп так же легко разберётся с Паулой, как и в двух предыдущих личных встречах на Уимблдоне и «тысячнике» в Мадриде в 2022-м (6:1, 6:2 и 6:3, 6:1 соответственно).

Симона Халеп в первом матче после возвращения на турнире в Майами Фото: Megan Briggs/Getty Images

Однако продолжительное отсутствие игровой практики всё-таки дало о себе знать. Во втором сете Халеп стала играть немного хуже, а Бадоса, наоборот, активизировалась и уменьшила количество ошибок. Симона на фоне непривычных нагрузок испытывала проблемы с плечом, прибегала к помощи медиков. В третьем гейме Халеп проиграла свою подачу, что предопределило исход партии – 4:6.

В третьем сете Симона ещё больше сбавила обороты. Румынка сделала один брейк, но Бадоса трижды взяла её подачу. Как бы то ни было, итоговый счёт матча вовсе не разгромный – 6:1, 4:6, 3:6. Для первого официального выхода на корт за 569 дней Халеп выступила очень даже неплохо. Она и сама это признала.

«Я бы сказала, что это особенный день. Особенно с учётом того, через что я прошла. Я играла очень хорошо, отлично чувствовала себя на корте, хорошо чувствую себя за его пределами. Очень многие люди меня поддерживают, тепло ко мне относятся. Я бы сказала, что это особенный день», — заявила Халеп после игры.

Паула Бадоса поддержала Симону Халеп после матча Фото: Brennan Asplen/Getty Images

В группу симпатизирующих Халеп входит её соперница Паула Бадоса, которая сказала тёплые слова в адрес румынки после игры.

«Я очень уважаю Симону, поэтому очень тяжело было морально настроиться на матч. Две наши предыдущие личные встречи, честно говоря, прошли вообще без борьбы. Да, Симона давно не играла. Но для меня она остаётся всё той же Симоной Халеп. Очень рада, что смогла обыграть её, боролась до конца и справилась со всеми ментальными трудностями. Буду честна: я не была рада, когда узнала соперницу по первому кругу во время жеребьёвки. Даже если Симона 10 лет не участвует в соревнованиях, она всё равно остаётся Симоной. Она большой игрок, выиграла так много титулов. Я её очень уважаю. Сегодня меня впечатлила её игра. Я думаю, что она очень скоро вернется на вершину. В таких теннисистках никогда нельзя сомневаться, потому что они были великими чемпионками», — сказала Бадоса.

Ещё ранее публичную поддержку Халеп выражали Каролина Плишкова, Мария Саккари, Сорана Кырстя, Ализе Корне, Эшли Барти и другие известные теннисистки. Но не всё так гладко.

Каролина Возняцки и Симона Халеп после финала Australian Open – 2018 Фото: Scott Barbour/Getty Images

К группе симпатизирующих Симоне не принадлежит как минимум чемпионка Australian Open – 2018 Каролина Возняцки (в финале тогда победила именно Халеп), которая немногим ранее в Майами обыграла француженку Клару Бюрель (6:1, 6:4). На пресс-конференции Возняцки задали вопрос по поводу возвращения Халеп. Каролина считает, что Халеп должна была возвращаться в большой теннис через поднятие рейтинга на малопрестижных турнирах, а не через уайлд-кард на соревнованиях вроде «Мастерса» в Майами.

«Во-первых, мне всегда нравилась Симона. У нас всегда были хорошие отношения. В прошлом я очень откровенно высказывала своё отношение к допингу. Я всегда хотела видеть чистый спорт, справедливый для всех. Моё мнение не изменилось. Опять же, это не относится непосредственно к Симоне. Я понимаю, почему турниру нужна большая звезда, но это моё личное убеждение. Нельзя давать уайлд-кард тем, кто намеренно сжульничал, людям после допинга. Я понимаю, если была ошибка и теннисистка хочет вернуться. Но считаю, что нужно подниматься снизу. Это моё личное мнение. Дело Симоны явно затянулось. Ей уменьшили срок дисквалификации. Это было не оправдание, а смягчение приговора. То есть она пропустила некоторое время и возвращается.

Опять же, я просто надеюсь на чистый спорт. Это всё, чего я хочу. Я хочу видеть хорошие примеры для подражания молодому поколению. Это спорт, в котором много денег, большая конкуренция. Я хочу честной борьбы. Я всегда была очень честной спортсменкой и всегда обращала внимание на всё, что принимаю. Даже приём тайленола проверяю дважды или трижды. Всё, что я хочу, это чтобы мои дети подняли глаза и сказали: «Знаете, я хочу играть в теннис, играть честно». У меня всё ещё есть шанс. Я хочу честно конкурировать со всеми остальными. Это мой взгляд на ситуацию, на то, как я воспитываю своих детей. Боритесь честно. Неважно, где вы собираетесь быть, чем хотите заниматься, просто делайте это с правильным настроем. Вот моя позиция. Это был длинный ответ, извините», — заявила Возняцки.

Халеп передали слова Возняцки. На своей пресс-конференции Симона ответила на высказывание Каролины.

«Это был не допинг. Зачем она это сказала? Я не сделала ничего плохого. Я не обманывала, не употребляла допинг. В решении CAS сказано о том, что это была заражённая добавка, а не допинг. Я никогда не имела никакого отношения к допингу. Никогда не употребляла допинг, так что не жульничала. Спасибо за то, что мне дали возможность сыграть на таком большом турнире. Было здорово вернуться. Не так уж важно, что только один человек относится ко мне негативно — у меня есть сотни людей, которые дарят мне любовь, поэтому я приму это», — сказала Симона.

Симона Халеп на пресс-конференции в Майами Фото: Megan Briggs/Getty Images

Возвращению Халеп не рада не только Возняцки. Возможно, будут и другие негативные комментарии от теннисисток. Против Симоны ещё ранее активно выступала легендарная 23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс, которая даже требовала отдать ей титул Уимблдона-2019, в финале которого она уступила румынке. К слову, завершившая карьеру Серена присутствует на турнире в Майами. Она посетила проигрышный матч своей 43-летней сестры Винус против россиянки Дианы Шнайдер. Возможно, в кулуарах видела Халеп, что ещё больше подпортило ей настроение. Правда, пока Серена не стала делиться своим мнением по поводу камбэка Халеп.

Примечательно, что весной 2017 года Симона с аналогичной Возняцки позиции оценивала возвращение в тур пятикратной чемпионки ТБШ Марии Шараповой. Россиянка тогда отбыла 15 месяцев дисквалификации за употребление мельдония и получила уайлд-кард на турнир в Штутгарте. CAS при этом признал, что Мария не несёт значительной вины за провал допинг-теста, как и сейчас Халеп.

«Неправильно помогать игрокам, которых дисквалифицировали за допинг. Это плохой пример для детей и молодежи. Речь идет не о Марии Шараповой, а обо всех игроках, у которых обнаружен допинг», — утверждала Симона.

Возняцки в 2017-м тоже не являлась ярой сторонницей Шараповой, которую критиковали и многие другие теннисистки. Однако датчанка хотя бы придерживается последовательной позиции с течением времени. А вот Симона словно забыла своё старое высказывание о Марии и не видит ничего зазорного в том, что ей дали уайлд-кард на крупный «Мастерс» в Майами.

Как бы то ни было, Халеп тоже можно понять. Она считает себя невиновной. Румынка грамотно построила защиту и уменьшила срок дисквалификации с четырёх лет до девяти месяцев. При этом «пересидела» на полгода больше положенного, поскольку из-за бюрократии и чиновничьих проволочек вердикт выносили чрезвычайно долго.

В какой-то степени уайлд-кард в Майами является компенсацией за пережитые неприятные моменты. Главное, что Халеп не опозорилась в первом матче на корте. Экс вторая ракетка мира Бадоса сейчас всего лишь №80 в рейтинге, но всё равно далеко не проходная соперница. Симона на фоне Паулы выглядела очень даже неплохо, в первом сете вообще разгромила испанку. В конечном счёте Халеп проиграла, но получила ценный опыт, который позволит сделать надлежащие выводы и ещё лучше выступить на следующих турнирах. Возможно, к «Ролан Гаррос» она подойдёт в настолько хорошей форме, что сможет выйти как минимум во вторую неделю мэйджора, который она выигрывала в 2018-м.