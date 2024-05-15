Халеп не смогла доиграть матч на «челленджере» в Париже. Это был её первый турнир с марта

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп не сумела доиграть матч на старте грунтового турнира серии «челленджер» в Париже (Франция).

В первом круге соревнований Халеп (WC) встречалась со 123-й ракеткой мира из США Маккартни Кесслер. Симона выиграла первый сет со счётом 7:5. Но снялась со второй партии при счёте 3:2 в пользу соперницы из-за резкой боли в колене.

Отметим, что для Халеп матч с Кесслер стал первым после продолжительной паузы из-за травмы. До турнира в Париже Симона в последний раз выходила на корт на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Там румынка в первом матче проиграла испанке Пауле Бадосе. При этом поединок с Бадосой стал для Халеп первой официальной игрой после допинговой дисквалификации осенью 2022 года.