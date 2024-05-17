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Соболенко — Коллинз: белоруска выиграла первый сет в полуфинале Рима

Соболенко — Коллинз: белоруска выиграла первый сет в полуфинале Рима
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Сегодня, 16 мая, проходит матч 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором играет вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Её соперницей является 15-я ракетка мира представительница Америки Даниэль Коллинз. Белоруска выиграла стартовый сет встречи со счётом 7:5.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Даниэль Коллинз в 1/2 финала турнира в Риме.

Рим (ж). 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 23:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Отметим, что Соболенко и Коллинз провели между собой пять матчей на турнирах WTA. Во всех встречах победу одержала белоруска.

Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал 7 мая, а завершится 18 мая. Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина из Казахстана снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

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