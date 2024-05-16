«Восхождение звезды». US Open опубликовал ролик о пути Марии Шараповой к титулу 2006 года

Пресс-служба Открытого чемпионата США опубликовала видео о пути бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой к титулу на US Open – 2006. Ролик вышел под названием: «Мария Шарапова: восхождение звезды».

Напомним, Мария завоевала его в 19 лет. В финале соревнований она со счётом 6:4, 6:4 обыграла бельгийку Жюстин Энен.

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.