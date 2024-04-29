В 17 лет Мария Шарапова покорила Уимблдон. А что сейчас ждать от Мирры Андреевой?

Мирре Андреевой – 17 лет! В про-туре она играет меньше двух лет, но за это время юная теннисистка уже завоевала сердца болельщиков по всему миру. За рубежом Мирру сравнивают с легендарной Мартиной Хингис, а в России невольно проводят параллель с Марией Шараповой. Кое-что общее между Марией и Миррой действительно есть. Но сегодняшняя именинница всё же пишет свою неповторимую историю.

Мирра Андреева Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Судьбоносный Уимблдон и родители

Можно, конечно, сравнить то, что о Шараповой и Андреевой говорят цифры. Мария к своему 17-летию сыграла в основе всех ТБШ, дойдя на Уимблдоне-2003 до четвёртого круга и до третьего раунда добравшись на Australian Open — 2004. В рейтинге Шарапова к апрелю 2004 года находилась в районе первой двадцатки. Лучшим результатом Мирры на ТБШ так же, как и у Марии, был четвёртый круг Уимблдона в 16-летнем возрасте (2023), а в рейтинге WTA Андреева на сегодняшний день занимает 43-ю позицию. При этом теннисистки росли – а Мирра и продолжает расти – в разные эпохи и при совершенно разных соперницах.

Кроме того, Шарапову в топ активно продвигал отец Юрий. Он оставил свои дела и жизнь в России, чтобы для развития Марии переехать в США, совершенно незнакомую для него страну. А ради карьеры сестёр Андреевых – Мирры и Эрики – многое сейчас отдаёт мама Раиса.

Мама, папа и характер

Но из этого различия рождается и трогательное сходство в судьбах теннисисток: и ради Мирры, и ради Марии почти всё на карту поставили их родители.

Объединяют Шарапову и Андрееву также их стойкие характеры и самоуверенность. Мария после победы на Уимблдоне-2004 смело заявила, что в финале не думала о победе, а просто верила в свои силы и старалась сконцентрироваться на себе. А Мирра в интервью не раз говорила, что полагается только на себя.

«Я чувствую себя более зрелой, хотя в моём возрасте практически ничего не изменилось. В прошлом году во всех матчах я надеялась на какое-то чудо, на то, что в трудных моментах соперники подскажут мне что-то своими ошибками или что вдруг что-то случится, и я выиграю матч. Теперь я знаю, что должна делать всё сама, без этого в игре не победить. У меня нет возможности надеяться, что соперница сделает что-то, что поможет мне выиграть, потому что этого никогда не произойдёт. Это было главным изменением для меня. И в своей голове, и психологически я чувствую себя более взрослой», — поделилась Андреева с Tennis.com.

Мирра Андреева Фото: Jonathan DiMaggio/Getty Images

Всё, чего уже достигла

Начало карьеры Мирры всё же находится вне сравнений. Вот чего всё ещё восходящая звезда российского тенниса достигла к своему 17-летию:

начала сотрудничество с испанкой Кончитой Мартинес – именитым тренером, чемпионкой Уимблдона и бывшей наставницей Гарбинье Мугурусы;

стала новичком года WTA и сыграла с топами в Мировой теннисной лиге;

установила мировой рекорд по количеству матчей на «тысячниках», выигранных до 17 лет. Мирра на турнирах серии WTA-1000 одержала восемь побед, опередив по этому показателю американку Аманду Анисимову (6);

одержала две победы над игроками из топ-10: Маркетой Вондроушовой на «тысячнике» в Мадриде (7:5, 6:1) и кумиром, Онс Жабер на Australian Open – 2024 (6:0, 6:2);

стала четвёртой теннисисткой за 30 лет, сыгравшей в четвёртом круге Australian Open до 17 лет;

за год в рейтинге WTA совершила рывок на 359 мест и добралась пока до наивысшей для себя 33-й позиции.

Сама Мирра о всяческих сравнениях, в том числе о параллелях с Шараповой отвечает уверенно.

«Люди, возможно, скажут, что я иду по её [Марии] пути и делаю то же самое, что и она, но я не зацикливаюсь на этом. У меня своя карьера, своя жизнь. Я сделаю всё возможное, чтобы построить блестящую карьеру», — цитирует россиянку World Tennis.

Андреевой действительно не нужны никакие сравнения. Она идёт своим путём, пусть пока ещё неизвестно, каким именно он будет. Мирра адаптируется в большом про-туре, набирается игрового опыта и свыкается с возрастающим давлением. Все победы, титулы и новые достижения уже 17-летней россиянки только впереди.