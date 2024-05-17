Николас Харри прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в четвертьфинале Рима

24-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри прокомментировал победу над двукратным финалистом турниров «Большого шлема», восьмой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Встреча теннисистов завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:4 в пользу Харри. Теперь Николас ведёт по личным встречам с Циципасом со счётом 4-2.

«Это очень важная победа. Обыграть Стефа на грунте – отличное достижение. Очень рад тому, как сражался сегодня, своей игре. Я смог собраться, даже уступая сет и брейк. Я просто старался найти разные способы на приёме. Знал, что хорошо играю. Мне пришлось поменять пару вещей при ударе слева, чтобы у него не было преимущества – из-за этого он играл так хорошо. Я очень рад победе. Это было отличное сражение. Надеюсь, завтра я смогу быть ещё сильнее», — сказал Харри в интервью на корте.