Россиянин Котов в Лионе справился с французом, который неделю назад обыграл Рублёва

Во вторник, 21 мая, на турнире ATP-250 в Лионе (Франция) проходили матчи второго круга и завершались некоторые игры стартового раунда. Свой поединок 1/8 финала сегодня проводил и российский теннисист Павел Котов. В соперниках у 57-й ракетки мира был хозяин кортов Александр Мюллер.

Грунтовый турнир в Лионе проводится с 2017 года и стал своеобразным наследником аналогичного соревнования в Ницце. Чемпионами тут становились Жо-Вильфрид Цонга, Доминик Тим, Стефанос Циципас. А действующим победителем является Артюр Фис.

Оба теннисиста успели провести по одному поединку на соревнованиях в Лионе. На старте состязаний отечественный спортсмен должен был сражаться с седьмым сеяным аргентинцем Мариано Навоне. Однако в последний момент 23-летний хозяин кортов снялся с «250-ника». Место Навоне в основной сетке французского турнира занял его соотечественник – лаки-лузер Педро Качин. Котов в двух сетах закрыл представителя Аргентины со счётом 6:1, 6:4. Мюллер, в свою очередь, в первом круге справился с 37-летним Ришаром Гаске – 6:4, 6:4. Отметим, что на прошедшем «Мастерсе» в Мадриде уроженец Пуасси сенсационно одолел вторую ракетку России Александра Мюллера.

Павел и Александр до сегодняшнего дня лишь однажды встречались в официальных матчах. В прошлом году француз не пустил россиянина в финал одного из его любимых турниров – Марракеша. Тогда Мюллер добился победы над противником со счётом 7:6, 7:5.

В стартовой партии нового очного противостояния теннисисты чётко контролировали свои подачи. Игроки так и не смогли добраться до брейк-пойнтов за весь сет. В начале девятого гейма Котов даже успел воскликнуть: «Он тренируется на этом корте?». Павел был недоволен, что не смог завершить розыгрыш в свою пользу на приёме. Судьба партии решалась на тай-брейке, где успешнее оказался представитель России — 7:6 (8). Отметим, что «теннисное пенальти» проходило в очень упорной борьбе. В 13-м гейме соперники делали мини-брейки, и у обоих были шанс завершить сет в свою пользу. В итоге Павел отыграл два сетбола, а сам смог дожать противника со второй попытки.

Павел Котов Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Во втором сете россиянин действовал очень уверенно. Он с ходу взял две чужие подачи и повёл со счётом 4:0. 25-летний москвич раз за разом принимал навылет на брейк-пойнтах и за счёт этого создавал себе задел. Правда, пятую партию отечественный теннисист провалил, отдав свою подачу под ноль — 4:1. Однако уже в следующем гейме противник Котова ответил тем же, позволил последнему выйти подавать на матч — 5:1. Павел смог сделать это и добился победы со счётом 7:6, 6:1 за 1 час и 23 минуты, став первым четвертьфиналистом Лиона. Россиянин вышел в седьмой четвертьфинал на турнирах ATP в карьере и далее сразится с лучшим из пары Александар Вукич — Александр Бублик.

Турнир в Лионе завершится 25 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».