Видео: Даниил Медведев представил форму, в которой выступит на «Ролан Гаррос» — 2024

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся в видеоролике, где продемонстрировал форму, в которой выступит на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видео.

Экипировку Медведеву (и одежду, и обувь) уже долгое время предоставляет известный французский бренд Lacoste. Даниил, в свою очередь, является всемирным амбассадором компании.

Напомним, на Открытом чемпионате Франции — 2023 Медведев выступил неудачно. Российский теннисист потерпел неожиданное поражение в своём первом матче на соревнованиях, уступив бразильцу Тьяго Уайлду, пробившемуся основную сетку через квалификацию. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4 в пользу бразильца.