Как казанское «Динамо» обыграло «Локомотив» в финале Суперлиги. Разбор «золотого» матча

В решающем матче женской волейбольной Суперлиги волейболистки «Динамо-Ак Барс» из Казани одолели калининградский «Локомотив». Команде Зорана Терзича понадобилось всего три сета, чтобы поставить точку в интригующем противостоянии и забрать себе главный трофей сезона.

А ведь буквально несколько дней назад «Динамо» было в одном мяче от проигрыша, но смогло устоять и перевести серию в пятый матч, вернув её из Калининграда в Казань. И домашняя площадка стала преимуществом!

Первый сет предрешил исход матча

Во многом определяющим в пятом матче стал первый сет. Хозяйки площадки вышли на игру в привычном сочетании. А у железнодорожниц Радослав Арсов сделал выбор в пользу высокорослой Бровкиной в центре вместо Екатерины Любушкиной и её скорости в нападении. И именно гостьи на старте первой партии смотрелись бодрее и энергичнее. «Локо» достаточно легко набирал очки и ушёл в отрыв. У «Динамо» же долго не могли войти в игру края, но спасал первый темп. Енина провела отличный отрезок на сетке и по итогам сета стала самой результативной с шестью очками, показав 100% в атаке (пять из пяти). Благодаря блоку и подаче «Динамо» удалось подтянуться в счёте. А переломный момент случился после замены, которую сделал Зоран Терзич в концовке сета, выпустив Полину Матвееву и Анну Климец. Казанские волейболистки смогли стабильнее провести заключительный отрезок, в то время как «Локомотив» допускал ошибки и отдал первый сет.

Пьетрини и Матвеева — в главных ролях Фото: dinamo-kazan.com

А в оставшихся партиях бело-голубые имели колоссальное превосходство. Матвеева, оставшаяся на площадке, полностью поменяла рисунок игры: переключила атаку с центра, заиграв «углов». Разыгралась Элена Пьетрини, по итогам встречи ставшая самой результативной в своей команде с 20 набранными очками. Итальянка в этом матче вообще записала все мячи в концовках на свой счёт. Казанские волейболистки смотрелись так здорово, что их не смогли остановить ни перерывы, ни замены «Локо». И даже козырь главного тренера Калининграда – смена Толок и Каракурт по позициям – был бит хорошо организованным блоком хозяек. Как ни старался «Локомотив», остановить соперниц он не мог. «Динамо» в пятом матче определённо показало свою лучшую игру в серии, переиграв команду из Калининграда по всем пунктам: атака – 42:37, блок – 10:2, очки с подачи – 6:3.

Даже Каракурт «Локо» не помогла

В противостоянии двух бомбардиров серии – Эбрар Каракурт и Брайелин Мартинес – битву выиграла турчанка, снова ставшая лучшей в своей команде с 14 забитыми мячами. Да и в общей статистике диагональная обошла всех своих преследовательниц, набрав феноменальные 783 очка. С другой стороны, доминиканка выиграла всего девять мячей и не была в этом матче «первой скрипкой», но в нужный момент потащила важные мячи и добилась успеха с командой – а это, пожалуй, намного ценнее личного успеха.

При этом обе нападающие вошли в символическую сборную. Как и Элена Пьетрини, ставшая главной забойщицей Казани (16 из 32, 50% эффективности). У «Локо» не показала себя Татьяна Толок, так хорошо смотревшаяся в начале серии. Доигровщица закончила матч с реализацией 32% в нападении.

Брайелин Мартинес Фото: dinamo-kazan.com

Всё решила казанская скамейка?

Ксения Парубец отлично провела встречу: держала приём на уровне 62% и единственная из краёв завершила игру с 50% реализации в атаке. Но это не помогло капитану «Локомотива» поднять трофей над головой.

Интересно, что скамейка глубже была у «Локо», но казанские запасные оказали куда более заметное влияние на исход финала. Не стоит недооценивать и тренера Казани: многолетний опыт Зорана Терзича также стал одним из главных факторов, если не ключевым, на пути «Динамо» к чемпионству. Сербскому специалисту всего за сезон удалось сформировать боеспособный коллектив, который вернул в Казань чемпионский кубок после трёхлетнего перерыва. Но и его визави, Радослав Арсов, был близок к успеху, хотя в начале сезона, когда «Локомотив» шёл в турнирной таблице на девятом месте, с трудом верилось, что его команда может возродиться.

Это определённо была славная охота для обоих клубов.