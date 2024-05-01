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Волейболистка Ксения Парубец в четвёртый раз в карьере осталась без золота чемпионата России — кошмарное невезение!

Кошмарное невезение. Одна из лучших волейболисток страны опять проиграла финал!
Батраз Томаев
Ксения Парубец
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Ксения Парубец в четвёртый раз подряд прошла мимо золота чемпионата России.

Такой горячий и порой непредсказуемый российский женский волейбольный сезон завершён. Трофей Суперлиги-2023/2024 достался казанскому «Динамо-Ак Барс». В финальной серии был повержен калининградский «Локомотив».

«Выиграть чемпионат России — моя мечта»

С личной драмой из этого противостояния вышла капитан «Локо» Ксения Парубец, которая отдала все силы, чтобы стать чемпионкой.

«Что касается лично меня, то я была сильно расстроена. Потому что выиграть чемпионат России – моя мечта. Много раз была второй, была бронзовой. Сейчас по истечении небольшого промежутка времени чувства расстройства потихоньку уходят. И я уверена, что всё ещё впереди, и приложу максимум усилий вместе с командой на следующий сезон, чтобы всё-таки забрать это золото. Чтобы уже собрать полный комплект наград чемпионата», – сказала спортсменка в интервью «Чемпионату».

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт

Четырежды серебряная

«Локомотив» проиграл финал с общим счётом 2-3. А Ксения теперь уже четыре раза останавливалась в шаге от главного титула.

В 2016-м Парубец вместе с «Уралочкой-НТМК» проиграла московскому «Динамо», а в 2022-м потерпела поражение в серии от своей будущей команды – калининградского «Локомотива» – со счётом 2-3.

Уже после перехода Ксения дважды приводила «Локо» к финалу, но опять тщетно. В 2023-м без золота титулованную волейболистку оставило московское «Динамо». А про год 2024-й напоминать, кажется, не нужно.

Ксения Парубец давала большое интервью «Чемпионату»:
«Хочу выиграть Олимпиаду, но не потому, что это удалось маме». Интервью с Ксенией Парубец
Эксклюзив
«Хочу выиграть Олимпиаду, но не потому, что это удалось маме». Интервью с Ксенией Парубец

Золото — мираж?

Три года подряд быть с серебряной медалью – это что-то похожее на нокаут.

Получается, золотая медаль для Ксении Парубец – мираж? Неосуществимая мечта? Хочется верить, что это не так. Но явно, что у девушки есть мотивация доказать самой себе и всем остальным, что она достойна победы.

Но пока история Ксении чем-то напоминает путь одного из лучших футболистов прошлого века Йохана Круиффа, который трижды выигрывал «Золотой мяч», но чемпионом мира так и не стал. Или же британского теннисиста Энди Маррея, который умудрился проиграть 8 из 11 финалов «Большого шлема». Совсем недавно биатлонистка Лиза Виттоцци после череды серебряных и бронзовых медалей ЧМ наконец выиграла личное золото, а уже потом и вовсе стала лучшей в сезоне.

«Каждый сезон ты думаешь о золоте. И стараешься всё сделать для этого. Но это игра, мяч круглый, пока не везёт», – говорила волейболистка.

Важно помнить, что быть сильной – удел терпеливых. Тогда всё получится!

Финал сезона-2023/2024 был жарким!
Как казанское «Динамо» обыграло «Локомотив» в финале Суперлиги. Разбор «золотого» матча
Как казанское «Динамо» обыграло «Локомотив» в финале Суперлиги. Разбор «золотого» матча
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