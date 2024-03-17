«Хочу выиграть Олимпиаду, но не потому, что это удалось маме». Интервью с Ксенией Парубец

Совсем немного времени остаётся до самой интересной части российской волейбольной Суперлиги – игр плей-офф. Но, несмотря на плотный график ответственных встреч, капитан калининградского «Локомотива» Ксения Парубец нашла время ответить на вопросы «Чемпионата»: рассказала об итогах регулярки для её команды и эмоциях на площадке. А ещё – о том, как начиналась её спортивная карьера и о чём она сейчас мечтает.

«Это было не место «Локомотива»

– Ксения, ты всегда к себе так самокритично относишься? Это про комментарий после игры с «Ленинградкой», где ты сказала: «…ну немного не справилась, где-то руки немножко не оттуда у меня сегодня были».

– На самом деле, не часто так делаю. В домашних условиях могу что-то сказать, а так, чтобы в интервью – первый раз. Наверное, на эмоциях так вышло. В тот момент я была недостаточно рада тем цифрам, что показала на приёме. Уже во время игры понимала, что у меня не очень хорошие показатели. Поэтому после матча так сказала, на эмоциях.

– После игр разбираешь свои ошибки, что можно было сделать лучше, где стоит доработать?

– Я часто пересматриваю видео игры сразу после матча, когда мы возвращаемся в гостиницу или домой.

– Статистику изучаешь?

– Да.

– Только свою?

– Нет, всех смотрю и общую игру.

– Начало чемпионата получилось довольно смазанным, вы были на достаточно скромном для «Локомотива» месте. Как сама оценишь такой старт и девятую строчку в таблице, которая была в начале сезона?

– Понятно, что это было не место «Локомотива». Но так вышло, что старт начали немного неуверенно. Да и сейчас достаточно неприятная строчка для нас – четвёртая. Хотели бы быть повыше. Но что есть, то есть.

«Тренер потребовал добавить эмоций»

– Первая половина регулярки и вторая для вашей команды сложились совершенно по-разному. Можешь проанализировать, почему так вышло? Почему были первые неудачи и как удалось их исправить?

– В начале у нас не было какой-то сыгранности. Не было эмоций. Не всё получалось. Все знают, что была замена тренера, Константина Сиденко сменил Радослав Арсов. И первое, что он потребовал – добавить эмоций. Чтобы мы получали радость от своей игры. Хотя нам не нужно говорить, мы должны сами это делать. Но, видимо, всё-таки чего-то не хватало. Пришёл новый человек, немножко подсказал и направил нас в верном направлении.

– Ты обычно достаточно спокойная во время игры. Как ты эти эмоции стараешься из себя достать?

– Я стараюсь, но не люблю, чтобы это было напоказ. Только если это идёт действительно от меня: я радуюсь после какого-то действия, независимо, моё оно или командное. И если брать моё действие, то я радуюсь, когда поставлю блок или эйс подам. В атаке я не так уж много эмоций получаю.

– Вообще, как считаешь, излишняя эмоциональность – это плюс или всё же минус?

– Смотря в какой момент. Я стараюсь в конце партии не сильно выдавать эмоции, потому что это может немножко сбить меня. В начале партии – да, могу порадоваться. В конце я всё же сдерживаю себя.

Ксения Парубец с подругами по «Локомотиву» Фото: vc-lokomotiv.ru

– Вы обыграли лидера чемпионата – московское «Динамо» – 3:1. Что пошло не так в игре с Казанью, а затем и в матче с «Тулицей»?

– Пошёл какой-то спад. Не удержали концентрацию, и из-за этого, наверное, такой результат. Но мы все не роботы, все команды проигрывают. В этом нет ничего страшного, мы идём дальше.

– В Туле у вас вновь случился откат, как и в первой игре с «Ленинградкой». Вы уверенно вели 2:0, но в итоге «отдали» матч. Что это? Проблемы внутри головы или всё же больше в игровых компонентах?

– Наверное, да, может быть, и в голове. Когда мы ведём 2:0 и думаем, что можем и третью спокойно выиграть. Тренеры, как всегда, говорят: «Держите концентрацию до конца». Но бывает, что некоторые не держат.

«Сейчас меня устраивает всё в России»

– Это твой 10-й юбилейный сезон в Суперлиге, но у тебя до сих пор нет золотых медалей. В «Уралочке» были серебро и бронза. В Калининград перешла и опять остановилась в шаге от золота. Не обидно, ведь наверняка хочется подняться на высшую ступень пьедестала?

– Конечно, хочется, потому что каждый сезон ты думаешь о золоте. И стараешься всё сделать для этого. Но это игра, мяч круглый, пока не везёт.

– У тебя были крупные старты в составе сборной России. Победа на чемпионате Европы в 2015 году, бронза Кубка мира – 2019. Как они сейчас вспоминаются? Вспоминаются ли вообще?

– Недавно в интернете мне подбросило запись игры с чемпионата Европы. Как раз, когда мы играли с Нидерландами. Скажу честно, было приятно пересмотреть. А так – нет, не вспоминается.

Ксения Парубец в сборной России Фото: РИА Новости

– Раньше была постоянная смена декораций. Матчи в России, игры с сильнейшими иностранными сборными, а сейчас – только встречи и турниры внутри страны. Не возникало желания уехать за рубеж?

– Было желание поехать поиграть за границу, но сейчас меня устраивает всё в России.

– Следишь за выступлениями российских волейболисток за границей?

– В чемпионатах не слежу. Сейчас идёт Лига чемпионов, пару игр смотрела. «Экзачибаши» играл с итальянским клубом. «Фенер» – с немецким «Альянсом». Как раз получилось посмотреть первые игры до нашего выезда Краснодар – Красноярск. Ответные матчи не видела, но счёт всё равно знаю.

– Сказывается ли отсутствие наших клубов на международной арене на российском волейболе?

– На данный момент у нас много легионеров в чемпионате России. В Казани, у нас, в Москве есть и даже в Курске. Конечно, хочется поиграть и на международной арене, поучаствовать в еврокубках. Но, в принципе, и наш чемпионат довольно неплохой.

– В этом году Олимпийские игры в Париже. Будешь следить?

– Пока не знаю, может быть, только за счётом.

– Какие сборные, по твоему мнению, будут бороться за медали?

– Как показала игра турецкой сборной, они точно будут бороться за медали. Тут мы за Эби (Эбрар Каракурт. – Прим. «Чемпионата») поболеем. В остальном традиционно: Сербия, Америка и Бразилия. Может, ещё Китай.

«Волейбол у меня в крови»

– Твоя мама – выдающаяся волейболистка Ирина Ильченко (Смирнова). Получается, твой выбор вида спорта был предопределён?

– Вообще, да (улыбается). Потому что я с самого детства в волейболе. Моя мама, когда меня родила, играла в Турции и в год забрала туда. Там она брала меня на тренировки. А её тренер стоял со мной возле стеночки и показывал технику. Поэтому волейбол у меня в крови и с детства.

– О чём ты мечтала, когда только начинала заниматься волейболом?

– Когда я пошла в первый класс, я уже тогда занималась волейболом, но мне не особо нравилось. Он запал мне в душу не сразу. Я даже уходила с тренировок, причём мама об этом не знала. Узнала об этом, только когда ей позвонил мой тренер и сказал, что меня нет. Я уже даже не помню, где была. По-моему, просто сидела в раздевалке и ждала, когда закончится тренировка и за мной приедет мама. А потом, когда я перешла в спортивный класс, у меня начало получаться, начало нравиться. Нас водили на Кубок Ельцина, тогда приезжало много разных сборных, а мы им мячи подавали. Было так интересно: смотришь, как играют разные команды, можно было присутствовать на тренировках. Помню, мы там были с восьми утра и до последнего свистка. Вот тогда я и полюбила волейбол. Захотелось самой сыграть на Кубке Ельцина при полных трибунах. И, конечно, завоевать все медали, какие есть.

– И ты, и мама прошли серьёзную школу под названием «Уралочка» и Николай Васильевич Карполь. Это закалило твой характер или бойцовский дух и ген побед у тебя уже был в крови?

– Пройти школу «Уралочки» не каждый сможет, потому что там достаточно тяжело проходить сборы. Сейчас я могу сказать, что сборы не такие сложные, как раньше. Там же тренировок было много – три в день. Когда была маленькая и были сборы в Алуште, мне хотелось выложиться на всех тренировках. На первой тренировке получалось, а потом уже сил не хватало. Я как сейчас помню, утром ты бегаешь на стадионе, а потом у тебя акробатика и ты выкладываешься на ней. А ещё же две тренировки впереди. Сейчас команда в Алушту не ездит, проходит подготовку на Белой Горе. Там, конечно, тоже несладко, но, видимо, я подросла и как-то легче стало с опытом.

– Тебя когда-нибудь сравнивали с мамой? Если да, то это мешало или, наоборот, было стимулом?

– Я не помню, чтобы нас сравнивали. Даже Николай Васильевич Карполь не говорил такого. Во-первых, мы с ней достаточно разные: я принимаю, она – нет. Поэтому не было такого.

– Как поверить в себя, не оглядываясь на известность твоего родителя? Как абстрагироваться от того, что твоя мама – олимпийская чемпионка?

– Я никогда не говорила о том, что у меня мама – олимпийская чемпионка и я такой же буду. Да, я тоже хочу выиграть Олимпиаду, но не потому, что маме это удалось. Я всегда пыталась добиваться всего сама. Конечно, были про меня разговоры, что, мол, это всё из-за мамы. Но это неправда, моя мама палец о палец не ударила, чтоб хоть как-то вмешаться и помочь.

«В «Локомотиве» всё сошлось. Поэтому я здесь»

– Давай вернёмся на несколько лет назад в момент, когда ты получила серьёзную травму – разрыв крестообразных связок. Затем были операция и время на восстановление. Как не опустить руки после такого?

– Это был как раз олимпийский год. Я, естественно, хотела попасть на Игры, но ничего не получилось. К сожалению, не успела восстановиться. У меня шло всё ровненько, никуда не торопилась, спокойно восстанавливалась. Этот процесс занял у меня семь месяцев. И августе 2021 года я уже приступила к совместным тренировкам с командой.

– И в сезоне-2021/2022 ты не просто вернулась на площадку, но и повела свою команду к медалям. Да и сама показала отличные показатели результативности и стала первой в рейтинге лучших бомбардиров Суперлиги. Как ты смогла так «собрать» себя?

– Физически я начала себя готовить практически сразу после операции. Буквально за два месяца перед моими сборами с командой я летала в Сербию, там восстанавливалась. Конечно, меня не сразу сильно нагружали, я постепенно набирала форму: сегодня 10 прыжков, завтра – 15. Но только мы вернулись со сборов, и «понеслась». Никто не вспоминал, что у меня была травма. И меня колено не беспокоило до декабря. Поэтому даже не думала, что у меня травма и я что-то не могу. Вот мяч, площадка и соперник — всё. Может, на тренировках немного перестраховывалась. А в игре забывала обо всём из-за эмоций и адреналина.

Ксения Парубец в «Уралочке-НТМК» Фото: uralochka-vc.com

– Я уверена, все помнят ту фантастическую серию с калининградским «Локомотивом», куда ты затем и перешла. Как приняла для себя решение? Ведь ты закончила на мажорной ноте сезон именно с «Уралочкой».

– Хотелось закончить тот сезон по-другому, зная, что перехожу в «Локомотив». Достаточно долго я была в одном клубе и решила перевернуть страницу. Как сейчас говорят, «решила выйти из зоны комфорта». В «Уралочке» действительно было довольно комфортно, Екатеринбург – мой родной город. Но я ни о чём не жалею. Это новая страница и новый опыт. Мне всё нравится.

– Ты 14 лет провела в «Уралочке». Почему не меняла клуб раньше?

– Всему своё время. Тогда оно ещё не пришло.

– На что в первую очередь ты обратила внимание при переходе в другую команду: тренер, задачи клуба или у тебя другие критерии?

– Не могу сказать, что что-то одно выделяю. Тут в совокупности. Про тренера можно сказать, что после Николая Васильевича легче переходить к другому. Всё смотрела: расположение, зал, комфорт. И в «Локомотиве» всё сошлось, поэтому я здесь.

– В «Уралочке» ты была основной нападающей. В «Локо» всё-таки упор делается на диагонального игрока. Какая схема тебе ближе?

– В принципе, и та, и другая. Да, я большую нагрузку несла в «Уралочке», там больше получала пасов. Здесь, естественно, всё по-другому. Здесь другой волейбол и другой подход. А ещё в «Уралочке» более комбинационный волейбол и расстановки другие. В России нигде так больше не играют. В Калининграде всё иначе. Но и здесь, и там мне хорошо.

– О чём мечтает уже профессиональная спортсменка Ксения Парубец?

– На данный момент – о золоте чемпионата России. Но главная мечта не исполнилась – это медаль Олимпиады. Но в целом всё хорошо.