Ковач: олимпийские чемпионы из России боролись за 5-е место, а мы нет

Главный тренер сборной Ирана Слободан Ковач проанализировал причины неудачи своей команды в матче за пятое место на чемпионате мира в Польше. Напомним, что иранцы уступили сборной России со счётом 0:3.

«Когда команда уровня сборной России показывает свой лучший волейбол, очень трудно добиться победы. Я крайне рассержен, что мои игроки не боролись изо всех сил, чтобы стать хотя бы пятой командой мира. Мы впервые попали в шестёрку лучших, но после этого у волейболистов испарилась мотивация. Олимпийские чемпионы из России сражались за пятое место, а мы почему-то нет.

В сборной Ирана сменился тренер, сменился стиль игры, но менталитет, видимо, остался прежним. Конечно, шестое место — фантастический результат, особенно по сравнению с прошлым чемпионатом, но мы могли добиться большего», — приводит слова Ковача официальный сайт турнира.