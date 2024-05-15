Тренер «Зенита» — о проигрышах «Белогорью»: они заставили нас беситься

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов высказался о двух поражениях от «Белогорья» в предварительном этапе Суперлиги. Первый матч между командами завершился со счётом 1:3, второй — 0:3.

«Были два разных матча. В первом мы выигрывали 1-0, хорошо играли и вторую партию до счёта 22:20. Как сейчас помню, Павел Тетюхин тогда подал совершенно два необязательных эйса: это были не сверхподачи, мы сами допустили ошибки. Считаю, что потеряли концентрацию в моменте, где-то и недооценка произошла: мы считали, что эту игру уже контролируем, а Белгород вроде как на тот момент не был той машиной, которой они стали во втором круге. И вместо того, чтобы закончить партию, мы не реализуем свои сетболы, допускаем ошибки на приёме. Вместо 2-0 мы позволили «Белогорью» вернуться, а в дальнейшем и перевернуть ход игры. В третьей и четвёртой партии случилось, как говорят, «от пижонства до мандража — один шаг». Они своей суперигрой заставили нас нервничать, и мы не смогли ничего противопоставить.

В Казани была обратная история: мы ждали этот матч, нам этот реванш был необходим. И первая партия складывалась неплохо: имели возможность её завершить. Но и Белгород не позволил: что бы мы ни делали — а мы много давили, создали сложные ситуации, — из каждой такой они выходили просто и легко. Один блок за матч для самой блокирующей команды говорит о многом. Если в первой игре была недооценка, то во второй они просто заставили нас беситься: мы очень хотели победить, отомстить. И гипержелание нам мешало сконцентрироваться на себе — соперник оказался важнее нас самих, чего в принципе мы всегда стараемся избежать. Они заставили нас потерять голову», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.