Абаев: молю, напишите заглавными буквами, что КРУГЛОВ — ЛЕГЕНДА

Связующий Константин Абаев, подписавший контракт на следующий сезон с итальянской «Вероной», назвал топ любимых нападающих, особенно выделив Павла Круглова, который тоже покинул состав новосибирского «Локомотива».

«Точно Дражен Лубурич. Я очень комфортно с ним чувствовал себя. 100% Серёга Савин. Для связующего важно, когда на площадке есть люди, которые могут помочь, исправить передачу. Я не скажу, что я всегда идеально пасовал Лызику, но у него хорошая рука. Поэтому я не боялся ему пасовать с четвёртого-пятого метра, понимая, что, если высота будет не оптимальной, он подстроится. Сава тоже из тех людей, которые мне помогали. Если я чуть-чуть не попаду в темп, он задержится. Поэтому я не переживал, у меня была точка спокойствия на площадке.

И, конечно, Паша. Молю, напишите заглавными буками, что КРУГЛОВ – ЛЕГЕНДА. В первый год, когда мы вместе выходили на двойную замену, я часто понимал, что паснул плохо. Например, он с первой линии нападает, а я пасую на 2,5 метра. Он отпрыгивает назад, изворачивается, забивает, падает. Потом приходит в круг: «Костян, классная передача, можно чуть-чуть поближе к сетке». И говорит это абсолютно искренне. Человек, который никогда в жизни не будет жаловаться на передачу и сделает всё возможное, чтобы забить. А если не забьёт, то скажет: «Блин, извини, это я виноват», – приводит слова Абаева «БО Спорт».