Тренер «Зенита» Вербов: размотали бы всех в ЛЧ? Были бы все шансы на титул

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов ответил на вопрос, смогли бы главные российские волейбольные команды достойно выступить на международной арене и составить конкуренцию зарубежным клубам в Лиге чемпионов, если бы выступали в этих турнирах.

«Да, полуфиналы и финал Лиги чемпионов посмотрел. К тому же смотрю и итальянский, и турецкий чемпионаты. Польский как-то мимо меня прошёл. Конечно, итальянский и польский чемпионаты сейчас стоят рядышком с нашим. Размотали бы или нет? (улыбается) Сказать сложно, но точно, думаю, и мы, и московское

«Динамо», и остальные три команды — Новосибирск, Санкт-Петербург, Белгород — способны составить конкуренцию лучшим итальянским и польским командам. Но говорить в сослагательном наклонении: размотали бы или нет… Но было бы очень интересно — у нас были бы все шансы на титул. Думаю, мы бы также уверенно себя чувствовали в Лиге чемпионов, как и в нашем чемпионате.

Конечно, жалко, что это время пришлось на наш момент: когда у нас получилось создать такую команду, сложить этот пазл. И, конечно бы, хотелось себя проверить с лучшими представителями не только российского волейбола, но и зарубежного. Но, к сожалению, пока возможности такой нет. Тут, наверное, даже больше за ребят обидно, потому что тренерский век подлиннее: сколько позволит желание, возможность, здоровье. То есть ты можешь работать, а спортсмены десять лет находятся на пике. Сейчас у нас отличные ребята, которые прямо в самом соку. Жаль, что они, конечно, не могут продемонстрировать в полной мере свои возможности, что на клубном уровне, что на уровне сборных команд, где тоже являлись однозначно фаворитами и боролись бы только за самые высокие места», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, в 2022 году международная федерация волейбола (FIVB) запретила российским командам участвовать в международных турнирах. Позднее стало известно о недопуске сборной России до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

Полное интервью с Алексеем Вербовым читайте завтра, 15 мая, на «Чемпионате» в 8:00.