Константин Абаев — о переходе в «Верону»: итальянские клубы спрашивали, кто такой Абаев

24-летний связующий «Локомотива» Константин Абаев в следующем сезоне будет играть за итальянскую «Верону». На пресс-конференции по итогам сезона-2023/2024 генеральный директор новосибирского клуба Роман Станиславов отметил, что Абаев ради карьеры за границей отказался от более выгодных предложений в России. Волейболист прокомментировал, почему решился на такой шаг.

«Я смотрю на это как на инвестиции в себя. Сейчас я потеряю в деньгах, но при этом надеюсь через пару лет стать игроком более высокого класса. Возможно, потом деньги вернутся. Так или иначе, я должен попробовать. Понимал, что придётся пойти на понижение, потому что я сейчас не на слуху и не на виду – нас нет в еврокубках, сборная России нигде не играет. Когда мои агенты Антон Бобров и Джордж Матьяшевич предлагали меня в ведущие итальянские клубы, там спрашивали, кто такой Абаев.

Конечно, все примерно представляют, кто такой Абаев, но никто не готов рисковать, полностью не понимая возможности игрока. Для топ-клубов важно, как ты проявляешь себя в Лиге чемпионов и в составе национальной команды на крупных турнирах. Ещё когда мне было 15 лет, известный итальянский агент Лео Капоне мне рассказывал, что это основные витрины для игроков и прямой путь в большие клубы. Есть и другой вариант: сначала хорошо проявить себя в клубе-середняке, обратить на себя внимание больших команд. Надеюсь, у меня это получится», – приводит слова Абаева «БО Спорт».