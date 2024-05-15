Тренер «Зенита» Вербов — о суевериях: перед каждой игрой я посещаю регулярно одно место

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов высказался о суевериях в спорте.

«Не скажу, что я очень суеверный — у меня уж точно нет историй про отращивание бороды (улыбается). Когда играл, были моментики: периодически можно было не бриться, но это как-то больше за компанию, чем я реально серьёзно к этому относился. Хотя нет, перед каждой игрой я посещаю регулярно одно место, как говорится «лучше до, чем во время». Не знаю, правда, можно ли это назвать суеверием.

Сейчас это больше проявляется у тренерского штаба: в этом году синий цвет тренерских поло сбивал с толку, потому что в нём мы потерпели два поражения. Я почувствовал, что тренерский штаб, зная, что я абсолютно спокойно к этому отношусь и точно не верю, пытался мне намекнуть: мол, нам бы неплохо эти поло вообще куда-нибудь запрятать и никогда их больше не доставать (улыбается). Я пошёл навстречу, хотя меня не волновала история с цветом.

Тут я согласен с Артёмом Вольвичем, который на утверждение «Куражная форма – это какое-то волшебство» сказал: «Да, причина в цвете маек, а не в том, что мы с утра до вечера работаем над собой, тренируемся, пашем», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

В нынешнем сезоне «Зенит» выиграл золотые медали Суперлиги, обыграв в финале московское «Динамо» со счётом 3-0 в серии.