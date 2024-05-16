«Мне часто доставалось». Абаев — о работе с Пламеном Константиновым

Новичок итальянской «Вероны» 24-летний связующий Константин Абаев рассказал о работе с главным тренером новосибирского «Локомотива» Пламеном Константиновым.

«Насколько Пламен страшен в гневе? Мне часто доставалось. Наверное, потому что я и сам эмоциональный. И не самый послушный. Мне кажется, я часто выступал в роли громоотвода. Если тренеру нужно было устроить небольшую взбучку команде и взбодрить всех, то его взгляд всё равно был направлен на меня. Кто-то может обижаться неделями, но я быстро отхожу от таких вещей, поэтому для меня это не становилось проблемой, я не получал психологических травм. Мне доставалось больше всех, но в большинстве случаев по делу.

Мне кажется, у него сильная чуйка на взаимодействие игроков между собой. Он умеет предсказать правильное сочетание игроков, между которыми будет отличная «химия». Он умеет читать людей.

«Локомотив», как и многие другие команды, играет на слабостях соперника. И я в первое время не мог с этим смириться, мне не нравилось следовать схемам. Позднее в одном из разговоров Пламен мне разъяснил, что я не должен использовать только то, к чему пришла аналитика. Пожалуйста, твори, играй, рисуй, просто держи в голове эти схемы и в нужные моменты используй слабости соперника, о которых говорят цифры. Так что каких-то рамок у меня не было», – приводит слова Абаева «БО Спорт».