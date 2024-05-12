«Университет» проиграл АСК во втором стыковом матче за право играть в Суперлиге

Сегодня, 12 мая, барнаульский «Университет» проиграл во втором стыковом матче подряд за право выступать в следующем сезоне в мужской Суперлиге. Встреча с АСК, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась победой местной команды со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:16).
Напомним, «Университет» стал серебряным призёром Высшей лиги «А», проиграв финальную серию МГТУ. Столичная команда напрямую вышла в Суперлигу, а сибирский клуб получил право сыграть стыковые матчи с 15-й командой чемпионата России – АСК.
Ранее сообщалось, что стыковые матчи находятся под угрозой срыва из-за финансовых проблем «Университета». Клуб не мог найти средства на специальное оборудование, камеры, покрытие, чтобы соответствовать требованиям матчей, проходящих на уровне Суперлиги. Однако накануне представители клуба сообщили, что ситуация разрешилась.
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