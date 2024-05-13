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Экс-тренер «Локомотива»: чуть-чуть не хватило, чтобы взять золото, но ничего страшного

Экс-тренер «Локомотива»: чуть-чуть не хватило, чтобы взять золото, но ничего страшного
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Радослав Арсов обратился к игрокам женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) после ухода с поста главного тренера.

«Поздравляю игроков с хорошим результатом. Провели очень непростую и тяжёлую работу все вместе. Были на девятом месте, поверили друг в друга и добились выхода в финал. Да, чуть-чуть не хватило, чтобы взять золотые медали, но ничего страшного», — сказал Арсов в обращении, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Динамо‑Ак Барс» победило калининградский «Локомотив» в финальной серии со счётом 3:2 и стало чемпионом России. Команда из Казани выиграла первую встречу, в следующих двух победу одержали железнодорожницы, а в четвёртой игре команда Зорана Терзича совершила камбэк с 0:2 по сетам и перевела финальную серию в пятый матч, в котором оказалась сильнее со счётом 3:0.

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