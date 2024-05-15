Российская волейболистка Марина Маркова подписала контракт с турецким «Вакифбанком»

Турецкий клуб «Вакифбанк» сообщил о подписании контракта с российской доигровщицей Мариной Марковой.

Первую половину прошедшего сезона Марина Маркова провела в турецком клубе «Муратпаша», выступающем в Лиге Султанлар. Вторую часть сезона Маркова провела в итальянской «Новаре» и дошла с ней до полуфинала Серии А, после чего она не стала уходить в отпуск и сейчас играет в Индонезии за «Джакарту Электрик» до лета 2024 года. Новый сезон россиянка начнёт в «Вакифбанке».

Зимой СМИ писали о том, что российская доигровщица подписала двухлетний контракт с «Вакифбанком», теперь об этом объявили официально.

«Вакифбанк» — дквятикраратный чемпион Турции и шестикратный победитель Лиги чемпионов ЕКВ. Турецкая команда также четыре раза становилась победителем чемпионата мира среди клубов.

23-летняя Марина Маркова — воспитанница «Ленинградки». До Турции спортсменка провела три сезона в США, выступая за команды Сиракузского университета и университета штата Флорида.