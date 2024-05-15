Вербов — о главных сложностях в новом сезоне: есть привыкание, нужно искать стимул

Главный тренер МВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов высказался о сложностях предстоящего сезона после двух подряд чемпионских званий своей команды.

«Есть всегда и другая сторона медали: определенное насыщение происходит. На протяжении длительного периода играешь и побеждаешь — есть привыкание. Я проходил его как игрок. То есть оно реально существует, и тренеру очень сложно находить мотивацию, стимул, очень сложно игрокам удерживать себя в таком же состоянии — как ты приходишь в самом начале и мечтаешь о титуле. Сколько я ни изучал тренерское искусство, везде читал, как достичь чего-то, как покорить вершину, каким способом туда добраться, но очень мало информации, как на ней подольше задержаться.

Сейчас будем максимально этой темой заниматься на следующий год, потому что команда хуже не станет, она станет сильнее, как и соперники: они меняются, они приспосабливаются, они стараются находить пути для того, чтобы побеждать чемпионов. Это стандартная история для спорта. Так что постараемся не сбавлять обороты и двигаться дальше.

За настрой на игру я не переживаю, волнуюсь за тренировочный процесс, так как он напрямую связан с качеством игры. Всегда, когда ты чего-то достиг, есть эта возможность подумать: «Ну, ладно, сегодня неохота, я позволю себе сачкануть. А вот завтра перед игрой выйду, настроюсь, и всё получится». Это важно убрать, так как пока ты сделал шаг назад, остальные сделают два вперёд. Буду стараться как тренер за этим следить: требовать и с себя, и с ребят, и с клуба, и со штаба, продолжать отдаваться на 100%», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.