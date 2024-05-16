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«Юра залез в морозилку и остановил старение». Абаев — о контракте Бережко с «Белогорьем»

«Юра залез в морозилку и остановил старение». Абаев — о контракте Бережко с «Белогорьем»
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24-летний связующий Константин Абаев прокомментировал переход 40-летнего олимпийского чемпиона Юрия Бережко в «Белогорье».

«Я вообще не удивлён. Юра в своё время залез в морозилку и остановил старение. Он и в душе молодой пацан, и в плане физической формы многим даст фору. У него неуёмное желание играть, хотя он уже больше половины жизни этим занимается», – приводит слова Абаева «БО Спорт».

Напомним, в апреле стало известно, что Бережко возвращается в Россию из турецкой лиги, где он представлял «Спор Тото», и продолжит карьеру в составе «Белогорья» – бронзового призёра национального чемпионата в сезоне-2023/2024. Ранее Бережко также играл за московское «Динамо», ярославский «Нефтяник», итальянскую «Монцу», казанский «Зенит», краснодарское «Динамо», турецкий «Галатасарай» и новосибирский «Локомотив».

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