Ирина Филиштинская назвала главных претендентов на золото ОИ-2024 в женском волейболе

Российская волейболистка Ирина Филиштинская назвала пятёрку стран, которые могут стать претендентами на золото Олимпийских игр в Париже по волейболу.

«Сейчас в мире огромная конкуренция, следить за таким волейболом одно удовольствие. Очень много претендентов на золото Олимпиады, даже выделить кого-то сложно. Турция, Сербия, Бразилия, США, Италия – все эти команды могут достичь самого высокого результата. Скоро начнётся Лига наций, но многие сборные начальные стадии будут играть неосновными своими составами, и только ближе к финалам мы сможем увидеть предполагаемые составы на Олимпиаду и выделить для себя фаворитов. Повторюсь, очень хотелось бы, чтобы наши спортсмены принимали участие в таких играх и составляли соперникам достойную конкуренцию», — сказала Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, российские волейболисты не могут участвовать в Олимпийских играх в Париже, хотя, по мнению Филиштинской, команда смогла бы показать хорошие результаты на соревнованиях.